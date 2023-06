Πολιτική

Εκλογές: ο Κατραντζή αποσύρει την υποψηφιότητά του

Αποσύρεται ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Λίγες ημέρες πριν από τις δεύτερες κάλπες στις 25 Ιουνίου και μετά τις αντιπαραθέσεις που έχουν ξεσπάσει για τους μειονοτικούς βουλευτές, αποσύρει την υποψηφιότητά του από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο Μουσταφά Κατραντζή.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Η διαδρομή μου στην πολιτική όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μοναδικό στόχο τη συνέχιση της αρμονικής συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Ροδόπη.

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις αποσύρω την υποψηφιότητα μου από τις βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιουνίου, προκειμένου να μην διαταραχθεί το κλίμα καλής συμβίωσης στην περιοχή μας."

