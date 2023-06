Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - Γιάννης Γλύκας: “εκτός” ψηφοδελτίου, λόγω Βαλυράκη

Η αντίδραση της χήρας Βαλυράκη για την υποψηφιότητα του Γιάννη Γλύκα. Τι ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Αποσύρει την υποψήφιότητά του Γιάννη Γλύκα το ΠΑΣΟΚ, μετά την αντίδραση της χήρας του Σήφη Βαλυράκη.

Η Μίνα Βαλυράκη, εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία αντιδρά στην υποψηφιότητα αυτή.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της μεταξύ άλλων «ο σημερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αποδεικνύει ότι έχει περιορισμένες γνώσεις γύρω από την προσφορά του ΣΗΦΗ στην χώρα και το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύοντάς το περίτρανα με την κίνηση να συμπεριλάβει τιμητικά στο ψηφοδέλτιο του κόμματός του, στην Α’ Εκλογική περιφέρεια του Πειραιά, για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, τον δικηγόρο Ιωάννη Γλύκα.

Η απόφαση αυτή δεν συμβαδίζει με τις αρχές και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την επιλογή αυτή.

Ο Ιωάννης Γλύκας διετέλεσε δικηγόρος υπεράσπισης των φερόμενων δολοφόνων του Σήφη Βαλυράκη για μικρό διάστημα, με μοναδικό σκοπό την αποφυλάκισή τους σε χρόνο ρεκόρ.

Παράλληλα είναι υπερασπιστής κατηγορουμένων στη γνωστή δίκη της «Χρυσής Αυγής», τόσο πρωτόδικα όσο και σήμερα σε δεύτερο βαθμό».

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ μετά την δήλωση της Μίνας Βαλυράκη.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει:

«Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 ήρθε σε γνώση μας το ζήτημα της νομικής σχέσης του δικηγόρου Γιάννη Γλύκα στην υπόθεση του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη.

Σημειώνουμε ότι τα ψηφοδέλτια κατατέθηκαν στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων δεν είχε πρότερη γνώση της εν λόγω νομικής εμπλοκής, που όπως ο κ.Γλύκας δήλωσε δημόσια έληξε πριν έναν χρόνο και ήταν σύντομη.

Άμεσα η Επιτροπή Ψηφοδελτίων όρισε για σήμερα Δευτέρα συνεδρίαση της και αποφάσισε ότι η υποψηφιότητα του κ. Γλύκα θεωρείται μη ισχύουσα.

Ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με σπουδαία πολιτική παρακαταθήκη, την οποία τιμούμε απεριόριστα».

