Κακοκαιρία: πού έπεσε περισσότερη βροχή (εικόνες)

Ζημιές σε καλλιέργειες και δρόμους στη Βόρεια Ελλάδα από τις βροχοπτώσεις.

Η ασυνήθιστη για την εποχή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα κατά το τριήμερο 16-18 Ιουνίου είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους μεγάλης διάρκειας και ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως αυτές που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου 17 Ιουνίου και τις καταιγίδες σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εκδηλώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κακοκαιρία έπληξε το σύνολο σχεδόν της χώρας με εξαίρεση λίγες περιοχές στην Κρήτη.

Με βάση τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου καταγράφηκε στη Στέμνιτσα Αρκαδίας και ήταν 104 χιλιοστά. Ακολουθούν η Σέττα Εύβοιας με ύψος βροχής 93 χιλιοστά, η Ζαγορά Πηλίου (89 χιλιοστά), το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης (87 χιλιοστά) και το Μέτσοβο (86 χιλιοστά).

Σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με έμφαση στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Στη Θράκη είναι πιθανό οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Μακεδονία, από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα, από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Ήπειρο, από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Βόρεια Ελλάδα: Ζημιές σε καλλιέργειες και δρόμους

Ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές σε Καστοριά, Εορδαία και Αμύνταιο προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Οι δήμοι της Καστοριάς και της Εορδαίας ζήτησαν από τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να κηρυχθούν οι περιοχές τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σημαντικές ζημιές σε υποδομές στην αγροτική ύπαιθρο, αγροτικοί και επαρχιακοί δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι απροσπέλαστοι από τις πλημμύρες καναλιών και χειμάρρων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Κλεισούρα Καστοριάς και το Μηλοχώρι Εορδαίας κινδύνευσαν κατοικίες από τις πλημμύρες. Η νοτιοδυτική λεκάνη του δήμου Εορδαίας και τα χωριά Μηλοχώρι, Εμπόριο, Φούφα, Δροσερό, Ασβεστόπετρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με καταστροφές σε δρόμους και αγροτικές υποδομές από τις πλημμύρες των καναλιών, ενώ οι καλλιέργειες τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.



Ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς ανέφερε ότι 1.200 στρέμματα πατάτας στο χωριό Φούφα έχουν καταστραφεί κι όπως επισημαίνει, ορισμένοι από τους παραγωγούς, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων του Μαρτίου, είχαν ξαναφυτεύσει τα χωράφια τους για να γνωρίσουν σήμερα την ολοκληρωτική καταστροφή της σοδειάς τους.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Εορδαίας και Βεγορίτιδας Τάσος Αϊβαζίδης μίλησε για μεγάλες ζημιές στα κεράσια και τα μήλα. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξαιτίας των συνεχόμενων βροχοπτώσεων δεν μπόρεσε να γίνει η καρπόδεση στα δένδρα κι όσα κατάφεραν να δέσουν τον καρπό τους, λίγο μετά τον έριξαν, λόγω των βροχών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήριος Βόσδου επισκέφθηκε εκτάκτως την αγροτική περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας και υποσχέθηκε στους παραγωγούς ότι θα ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς για την αποζημίωση των καλλιεργειών που επλήγησαν.

Τέλος, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κοζάνης Πρόδρομος Ασλανίδης δήλωσε ότι ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης εισηγήθηκε θετικά στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ώστε οι παραπάνω δήμοι να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου οι δήμοι να χρησιμοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την ανακούφιση των πληγέντων.

