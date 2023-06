Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: Εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι 9 Αιγύπτιοι.

Δυο ακόμα σοροί εντοπίστηκαν σήμερα στη θάλασσα κοντά στο σημείο του πολύνεκρου ναυαγίου, ανοιχτά της Πύλου.

Πρόκειται για άνδρες, οι σοροί των οποίων μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους οι έρευνες συνεχίζονται από μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ επιχειρούν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος του λιμενικού. Από τη βύθιση του αλιευτικού μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 104 αλλοδαποί και έχουν ανασυρθεί 80 σοροί.

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι 9 Αιγύπτιοι. Το Λιμενικό μετά τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκρίνισε ότι το σκάφος έπλευσε 24 ναυτικά μίλια από τον εντοπισμό του μέχρι να σταματήσει για να λάβει βοήθεια. Ο εφοδιασμός διήρκεσε 4 ώρες και 30 λεπτά.

Οι κατηγορούμενοι, πέρασαν σήμερα Δευτέρα (19/6) το κατώφλι της ανακρίτριας με βαρύτατες κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, πρόκλησης ναυαγίου από αμέλεια και έκθεση ζωής σε κίνδυνο.

