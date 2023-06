Αθλητικά

Formula 1 - GP Καναδά: Ο Φερστάπεν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αποκλειστικές δηλώσεις του μεγάλου νικητή του Grand Prix του Καναδά στον ΑΝΤ1 κι όλα όσα έγιναν στη Formula 1.

Το 8ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα «Circuit Gilles Villeneuve» του Καναδά και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 18 Ιουνίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατέκτησε την 6η νίκη του σε 8 αγώνες φέτος, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την 100η νίκη της Red Bull.

Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του δύο φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, στην ελληνική τηλεόραση. Ο Ολλανδός μιλώντας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και τον περιορισμό – λόγω κανονισμών – στην εξέλιξη των RB19 τόνισε: «Είναι λίγο δύσκολο να πω αυτή τη στιγμή πόσο θα μας βλάψει, αλλά πιστεύω πως είναι πολύ καλό για εμάς ότι έχουμε ακόμη ένα αρκετά ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Έτσι, μπορούμε να κερδίσουμε πολλούς βαθμούς και ευελπιστούμε να χτίσουμε μια ασφαλή διαφορά. Φυσικά, θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουν και οι άλλες ομάδες την υπόλοιπη σεζόν».

Δείτε ολόκληρη την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Μαξ Φερστάπεν στη Μαρία Θωμά και στην κάμερα του ΑΝΤ1 εδώ

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 8ο GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Το 8ο Grand Prix στο Μόντρεαλ του Καναδά ολοκληρώθηκε με 3 πρωταθλητές στο βάθρο! Φερστάπεν, Αλόνσο και Χάμιλτον έχουν 11 τίτλους και χτες ήταν μαζί στην απονομή, με τον Ολλανδό να σημειώνει την 41η νίκη του με τη Red Bull, που έφτασε τις 100 ως ομάδα!

Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρώτη θέση από την αρχή ως τέλος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο Ολλανδός οδηγός είχε τον ρυθμό να φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας, που μετά διατήρησε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι αλήθεια, όμως, πως η συνήθης διαφορά του από την Aston Martin και τη Mercedes έπεσε στο μισό.

Πίσω από τον Φερστάπεν δόθηκε πραγματική μάχη για τη 2η θέση ανάμεσα στον Χάμιλτον και τον Αλόνσο. Ο Χάμιλτον κατάφερε να περάσει τον Ισπανό στην εκκίνηση και έμεινε μπροστά του για αρκετούς γύρους. Η ροή του αγώνα διακόπηκε από αυτοκίνητο ασφαλείας στον 12ο γύρο, όταν ο Ράσελ χτύπησε στον τοίχο και γέμισε την πίστα συντρίμμια. Ο Βρετανός έχασε την ψυχραιμία του και τον ρυθμό του μετά την εκκίνηση, καθώς ο Χάμιλτον πέρασε τον Αλόνσο, ο οποίος έμεινε πιο πίσω. Οι τρεις πρώτοι που είχαν εκκινήσει με τη μέση γόμα (C4), έσπευσαν στα πιτ, όπου έβαλαν τη σκληρή γόμα (C3) αλλά δεν άλλαξε κάτι στη σειρά, η οποία παρέμεινε: Φερστάπεν, Χάμιλτον, Αλόνσο.

Πίσω από τους τρεις πρώτους τερμάτισαν, στις θέσεις 4 και 5, οι δυο Ferrari των Λεκλέρκ – Σάινθ. Οι κόκκινοι εκκινούσαν από τις θέσεις 10 – 11 και για πρώτη φορά εδώ και καιρό έκαναν μια επιλογή στρατηγικής που τους βγήκε: Εκκίνησαν με τη μέση γόμα και όταν βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, παρέμειναν στην πίστα και δεν μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Εκμεταλλεύτηκαν τους γύρους του αυτοκινήτου ασφαλείας, προστάτεψαν τα λάστιχά τους και έκαναν μια και μοναδική αλλαγή, στον 38ο γύρο ο Σάινθ και στον επόμενο ο Λεκλέρκ. Έβαλαν τη σκληρή γόμα και πήγαν ως το τέλος χωρίς να κοντράρει ο ένας τον άλλο καθώς υπήρχε σαφής εντολή από την ομάδα. Έτσι για πρώτη φορά μετά από καιρό η Ferrari παρουσίασε μια συγκροτημένη εικόνα σε αγώνα, πήρε τους 22 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του μονοθεσίου της.

Πιο πίσω δόθηκε τεράστια μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις. Ο Πέρεζ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα της Red Bull και ο ρυθμός του για έναν ακόμη αγώνα ήταν κακός και περιορίστηκε στην 6η θέση χωρίς να μπορέσει ν’ απειλήσει τις Ferrari, ενώ ο Άλεξ Άλμπον έφερε την αναβαθμισμένη Williams στην 7η θέση.

Μετά την 6η του νίκη σε 8 αγώνες ο Φερστάπεν έχει 195 βαθμούς, ο Πέρεζ 126 βαθμούς, ο Αλόνσο 117 βαθμούς και ο Χάμιλτον 102. Στους κατασκευαστές προηγείται η Red Bull με 321 βαθμούς και ακολουθούν Mercedes με 167, Aston Martin με 154 και Ferrari με 122.

Η τελική κατάταξη του 8ου Grand Prix στον Καναδά έχει ως εξής:



Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Αλόνσο και Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα εδώ

Οι οδηγοί δίνουν επόμενο ραντεβού, την Κυριακή 2 Ιουλίου στην Αυστρία, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το 8ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

