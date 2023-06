Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παπανικολάου: MVP όλη η ομάδα, ο Σάσα ένα...σκαλάκι παραπάνω

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μίλησε για τη σεζόν που πέρασε, αλλά και το πνεύμα της ομάδας του.

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ παραχώρησε ο Κώστας Παπανικολάου, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, με 3-1 επί του Παναθηναϊκού, στη σειρά των τελικών της Basket League. «Για μένα MVP είναι όλη η ομάδα, με μισό σκαλάκι πιο ψηλά τον Σάσα,» δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά που τη φετινή σεζόν κατέκτησε και τους τρεις εγχώριους τίτλους: το πρωτάθλημα της Basket League, το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup. Ο «Παπ» χαρακτηρίζει μαγική την πρώτη αγωνιστική χρονιά του ως αρχηγός των «ερυθρόλευκων» και εξηγεί ποια είναι τα συστατικά της επιτυχίας της ομάδας του Πειραιά.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Κώστα Παπανικολάου στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ:

- Στην «παρθενική» σου σεζόν ως αρχηγός ο Ολυμπιακός έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία του νταμπλ για δεύτερη σερί αγωνιστική χρονιά και είχε μια σχεδόν τέλεια σεζόν. Ποια είναι τα συναισθήματα σου πρώτα από όλα;

«Όταν απολαμβάνεις το μέρος που βρίσκεσαι, απολαμβάνεις τον οργανισμό και την κάθε μέρα ξεχωριστά, το κάνει πολύ πιο εύκολο. Και όταν συνοδεύεται από τίτλους και όμορφες καταστάσεις το κάνει και μαγικό. Η αλήθεια είναι ότι όντως ήταν μια μαγική χρονιά. Όχι μόνο για τις κατακτήσεις των τίτλων, αλλά για όλο το γκρουπ παικτών, το σταφ και όλο τον οργανισμό, με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν.

Ακόμη και με τα προβλήματα και τις καταστάσεις που περάσαμε, μας «έδεσαν» ακόμη πιο πολύ και όλο αυτό βγήκε στο τέλος σε ατελείωτη χαρά».

- Ήταν επιβλητικός θεωρείς ο τρόπος που φτάσατε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος για δεύτερη σερί σεζόν με δεδομένο ότι γνωρίσατε μόνο μια ήττα;

«Επιβλητικός ή όχι δεν παίζει τόσο ρόλο. Εκείνο που μετράει είναι στο τέλος να βγαίνεις νικητής. Αυτός είναι ο σκοπός είτε 3-0, είτε 3-1 είτε 3-2, σημασία έχει να έχεις το 3, να είσαι εσύ νικητής. Αυτό κρατάμε».

- Θεωρείς ότι είναι αποτέλεσμα δουλειάς ετών;

«Σίγουρα. Η ομάδα πήρε αποφάσεις πιο παλιά που άλλαξαν πάρα πολύ την κατάσταση αλλά μέσα από αυτή την διαδικασία βάλαμε γερές βάσεις. Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά και παίκτες που έβαλαν το… λιθαράκι τους στο να στηθεί η σημερινή ομάδα και να έχει αυτή την χρονιά που είχαμε φέτος».

- Που οφείλεται ότι ο Ολυμπιακός συνέχισε να πρωταγωνιστεί παρότι αποχώρησαν τα προηγούμενα δύο χρόνια οι «πυλώνες» της προηγούμενης δεκαετίας, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Γιώργος Πρίντεζης.

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα της ομάδας. Όλοι οι προπονητές δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και ο Ολυμπιακός έχει σαν μέλημα του να παίρνει παίκτες κρίνοντας από τον χαρακτήρα, την ανταγωνιστικότητα τους και από το work ethic, την όρεξη και το μεράκι για δουλειά.

Όλα τα παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δείξει μεγάλη θέληση για δουλειά και μέσα από την προσωπική τους βελτίωση, βελτιωνόταν και η ομάδα στην διάρκεια της σεζόν».

- Προσωπικά ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας σου;

«Σίγουρα ήταν μια καλή σεζόν. Εμένα με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Όταν οι τίτλοι έρχονται στο μέρος μας, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Αυτή είναι η ουσία και όλο το νόημα. Είναι ένα ομαδικό άθλημα και αυτό που μετράει είναι η ομάδα να κερδίζει και τίποτε άλλο».

- Ποιος ήταν ο MVP της σεζόν για τον Ολυμπιακό;

«Ο Σάσα σίγουρα. Για μένα MVP είναι όλη η ομάδα και το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί μέσα από την ομαδική δουλειά αναδείχθηκε ο Βεζένκοφ και ο κάθε πρωταγωνιστής την φετινή σεζόν. Είναι όλοι μαζί, ας βάλουμε τον Σάσα μισό… σκαλάκι παραπάνω».

