Ναυάγιο Τιτανικού: Αγνοείται τουριστικό υποβρύχιο

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα ανοιχτά του Newfoundland, στον Καναδά

Ένα υποβρύχιο που χρησιμοποιούνταν για να δουν οι τουρίστες από κοντά το ναυάγιο του Τιτανικού εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα ανοιχτά του Newfoundland (Νέα Γη), στον Καναδά.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι, επέβαιναν στο τουριστικό υποβρύχιο τη στιγμή που εξαφανίστηκε. Μικρά υποβρύχια μεταφέρουν κατά καιρούς τουρίστες που πληρώνουν για να επισκεφθούν το ναυάγιο του Τιτανικού.

Τα ταξίδια στο ναυάγιο κοστίζουν περί τις 250.000 δολάρια. Μια κατάδυση στον Τιτανικό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάδυσης, διαρκεί περίπου οκτώ ώρες. Τα ταξίδια στο ναυάγιο γίνονται είτε για τουρίστες που αντέχουν να πληρώσουν το κόστος είτε για ειδικούς που θέλουν να κάνουν έρευνα.

Ο Τιτανικός βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912 μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο κατά το παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.

Από τους 2.200 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500. Το ακριβές σημείο του ναυαγίου εντοπίστηκε το 1985 και έκτοτε έχει ερευνηθεί λεπτομερώς.

