Απάτη στο “όνομα” του ΕΟΠΠΥ

Προειδοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για απατεώνες που εκμεταλλεύονται ανυποψίαστους πολίτες.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει ότι τις τελευταίες ημέρες, απατεώνες τηλεφωνούν σε ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς δήθεν για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ άλλων ζητούν στοιχεία χρεωστικών-πιστωτικών καρτών προκειμένου, δήθεν, να προκαταβάλουν το ποσό της επιστροφής, «ενώ ο πραγματικός σκοπός τους είναι η εν αγνοία σας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας».

Προσοχή: Μη δίνετε σε κανένα τέτοια στοιχεία», υπογραμμίζει ο ΙΣΑ.

