Εκλογές - Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να έχει πραγματικό αντίπαλο η ΝΔ (εικόνες)

«Έχουμε Χρέος να δώσουμε αγώνες μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο για μία σύγχρονη κεντροαριστερά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σε κοινό αγώνα κάλεσε τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως η 25η Ιουνίου θα είναι ημέρα αναγέννησης της Δημοκρατικής Παράταξης, για να αποκτήσει η χώρα ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση και να μπει τέλος στο "τοξικό δίπολο" της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατά την ομιλία του στην προεκλογική συγκέντρωση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

"Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Η 25η Ιουνίου θα είναι ημέρα Αναγέννησης της Δημοκρατικής Παράταξης", είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:"Η δική σας υποδοχή στέλνει μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα. Λίγες μέρες έμειναν για τη μεγάλη νίκη, για το επόμενο μεγάλο βήμα. Γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη μία ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση, για να μπορεί να αντισταθεί με επάρκεια απέναντι στη συντήρηση την αλαζονεία και το πελατειακό κράτος. Καλώ κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό πολίτη, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας". Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ δεσμεύτηκε ότι "η αναγέννηση της Δημοκρατικής Παράταξης θα κάνει τη φωνή του λαού μας ακόμα πιο δυνατή για να αγωνιστούμε μαζί για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια" και πρόσθεσε:

"Έχουμε Χρέος να δώσουμε αγώνες μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο για μία σύγχρονη κεντροαριστερά που θα γίνει ξανά η κινητήριος μοχλός για να βελτιωθεί το πολιτικό μας σύστημα, για να αποτελέσει παρελθόν η τοξικότητα, ο διχασμός, ο λαικισμός, οι ψηφιακές συμμορίες που έστησαν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια εις βάρος του απλού λαού, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σας καλώ να προχωρήσουμε μαζί για να αποκτήσει ξανά η Νέα Δημοκρατία τον πραγματικό της και τον ιστορικό της αντίπαλο, το Κίνημα μας, και μπορεί με τον πολιτικό του λόγο, με το συγκεκριμένο του πρόγραμμα να επιβάλει το σεβασμό στο κοινωνικό κράτος, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διάκριση των εξουσιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξανακάνουμε το Κίνημα μας ισχυρό απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα που δεν θέλουν την Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού τα χρόνια της ενεργειακής χρήσης, της οικονομικής κρίσης. Οταν έπεφτε το εισόδημα της μέσης οικογένειας αυτοί κέρδιζαν δισεκατομμύρια γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι τροχονόμος ισχυρών συμφερόντων. Εμείς θα βάλουμε κανόνες διαφάνειας στην αγορά, εμείς υπηρετούμε το λαό και την πατρίδα το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των ισχυρών.

Έχουμε ιστορικό χρέους να προχωρήσουμε με ένα νέο πολιτικό ήθος απέναντι στη φαυλότητα και στον κυνισμό. Απέναντι σε όλους αυτούς που ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες είναι έτοιμοι να παίξουν διχαστικά παιχνίδια με τη Θράκη, με το τραγικό ναυάγιο, χωρίς ιδεολογία, χωρίς αρχές και χωρίς αξίες Γιατί η πυξίδα του κυρίου Μητσοτάκη του κυρίου Τσίπρα είναι μόνο η εξουσία. Δική μας σημαία είναι οι αρχές και οι αξίες ενός δημοκρατικού προοδευτικού κινήματος που δεν παίζει με τα εθνικά ζητήματα, που δεν παίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ελάτε μαζί να δυναμώσουμε τον προοδευτικό λόγο και να δώσουμε ελπίδα σε όλο τον ελληνικό λαό Γιατί αυτή η παράταξη ιστορικά αγωνίζεται όχι για την εξουσία, αλλά για την ενότητα, όχι για τη διαίρεση, αλλά για την ελπίδα και την προοπτική. Γι αυτό σας ζητώ στις 25 Ιουνίου να τα καταφέρουμε όλοι μαζί και είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξανά ο προοδευτικός μεγάλος πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

Καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη να βάλουν τέλος στο τοξικό αυτό δίπολο. Να στηρίξουν την προσπάθεια που ξεκινήσαμε βήμα-βήμα σε όλη την Ελλάδα. Καλώ, λοιπόν, όλους τους δημοκράτες να δώσουν δύναμη με την ψήφο τους στο ΠΑΣΟΚ. Για να και είναι με αλλαγής για να υπάρχει, επιτέλους, ισχυρή, αξιόπιστη, αποτελεσματική αντιπολίτευση. Για ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό που με το σύγχρονο πρόγραμμα του αποτελεί εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου γιατί αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Να κυβερνήσουμε τον τόπο για το συμφέρον του λαού και της πατρίδας. Δεν δίνουμε μάχη για καρέκλες, δίνουμε μάχη για το λαό και την πατρίδα, για μία εποχή ευημερίας αξιοπρέπειας, ελπίδας και προοπτικής".

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για όσα λέει σχετικά με τον ενδεχόμενο ακυβερνησίας και σημείωσε:"Το τελευταίο διάστημα κάποιοι προσπαθούν, όπως πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, να επιβάλουν νέους φόβους για την επιλογή σας. Υπάρχει, λέει, φόβος ακυβερνησίας.

Με το δήθεν σενάριο για εκλογές τον Αύγουστο προσπαθούν να φοβίσουν τη νέα γενιά, λέγοντας ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην σας χαλάσει τις διακοπές. Εγώ λέω ψηφίστε ΠΑΣΟΚΣ για να έχει αντίπαλο πραγματικό η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει φόβος ακυβερνησίας, υπάρχει φόβος παντοδυναμίας, αλαζονείας ατιμωρησίας, διαφθοράς, αναξιοκρατίας. Γι αυτό ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να έχει αντίπαλο η συντήρηση και ο λαϊκισμός στην πατρίδα μας".

Σε ότι αφορά το θέμα της Θράκης ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Αλέξη Τσίπρα να αφήσουν τους "επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς" και επιτέθηκε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για τις δηλώσεις του και τα περί "εθνικών εξαιρέσεων. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου που να αμφισβητεί τη συνθήκη της Λωζάνης, χριστιανός ή μουσουλμάνος, που πρέπει να κάνει λόγο για μουσουλμανική και όχι για "τουρκική μειονότητα".

Όποιος αμφισβητεί τη συνθήκη της Λωζάνης λειτουργεί εις βάρος της πατρίδας μας", είπε και συνέχισε:"Το λέμε αυτό εμείς, γιατί εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ που το 1995 με τον Ανδρέα Παπανδρέου γκρέμισε τις μπάρες της ντροπής. Είμαστε το ΠΑΣΟΚ που με τον εκπαιδευτικό νόμο του 5 τοις χιλίοις άνοιξε τα ελληνικά πανεπιστήμια στους Έλληνες μουσουλμάνους, με αποτέλεσμα 20 χρόνια μετά να έχουν πενταπλασιαστεί οι επιστήμονες Έλληνες μουσουλμάνοι στη Θράκη. Εμείς είμαστε αυτοί που αντιμετωπίσαμε τις διακρίσεις, κάθε είδους στην πατρίδα μας.

Δεν επιτρέπεται για αυτά τα θέματα να παίζουν προεκλογικά παιχνίδια. Είναι ντροπή η κυρία Μπακογιάννη, με την εμπειρία που έχει, ο κύριος Σκέρτσος, να απειλούν Έλληνες πολίτες με ένα λεξιλόγιο της δεξιάς του '50 και του '60, που ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας Το λεξιλόγιο αυτό είναι μακριά από κάθε μορφή ευρωπαϊκού κεκτημένου κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι ντροπή ότι λάθη και να κάνουν οι πολιτικοί αντίπαλοι να μιλούμε για "εθνικές εξαιρέσεις". Γιατί κύριοι της Νέας Δημοκρατίας πατρίδα δεν είστε εσείς. Πατρίδα είμαστε όλοι μας, όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς ενώνουμε. Πατρίδα είναι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, πέρα από κόμματα, πέρα από θρησκείες, πέρα από κοινωνικές τάξεις".

