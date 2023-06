Παλαιστίνη: Αιματηρή επίθεση με πυραύλους σε κατοικημένοι περιοχή (εικόνες)

Κόσμος

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην πόλη Τζενίν. Για περισσότερη αγριότητα προειδοποιεί το Ισραήλ. Καταγγελίες για ευθείες βολές σε δημοσιογράφους.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή του ισραηλινού στρατού σήμερα στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου επί πολλές ώρες μαίνονταν σφοδρές συγκρούσεις.

Οκτώ στρατιώτες τραυματίστηκαν από πυρά Παλαιστινίων στη διάρκεια της επιδρομής, η οποία είχε στόχο τη σύλληψη δύο υπόπτων για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) περιέγραψε συγκρούσεις σπάνιας έντασης και είδε ισραηλινό ελικόπτερο να εκτοξεύει δύο πυραύλους, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πηγή των παλαιστινιακών υπηρεσιών Πληροφοριών, ήταν η πρώτη φορά που ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο εκτόξευσε πυραύλους στην Τζενίν μετά το τέλος της δεύτερης ιντιφάντα (2000-2005).

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνάντησαν σθεναρή αντίσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση ελικοπτέρου Απάτσι για να απεγκλωβίσει στρατιώτες που δέχονταν καταιγισμό πυρών.

Μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, το απόγευμα, πλήθος Παλαιστινίων βγήκε στους δρόμους της Τζενίν για τις κηδείες των θυμάτων. Από τα ισραηλινά πυρά σκοτώθηκαν ένα 15χρονο αγόρι και τέσσερις άνδρες (ηλικίας 19-29 ετών), τρεις εκ των οποίων φέρονται να ήταν μαχητές του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ. Άλλοι 91 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 23 που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ότι ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον τους, παρόλο που φορούσαν αναγνωρίσιμα μπλε γιλέκα με την ένδειξη PRESS. Σε βίντεο από ταράτσα κτηρίου στην Τζενίν, όπου είχαν βρει καταφύγιο δημοσιογράφοι, ένας εξ αυτών λέει πως δέχονταν πυρά από ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές.

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην Τζενίν, Μαχμούντ αλ Σαάντι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δύο ασθενοφόρα δέχθηκαν ισραηλινά πυρά.

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού υπογραμμίζεται ότι οι δυνάμεις του δεν ανοίγουν πυρ εναντίον αμάχων και η χρήση πραγματικών πυρών γίνεται αφότου εξαντληθεί κάθε άλλη επιλογή.

Ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο Τορ Βένεσλαντ, προέτρεψε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ξεκινήσουν διάλογο.

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην Τζενίν, στη Ναμπλούς και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Όχθης, προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές επιθέσεις από παλαιστίνιους εξτρεμιστές. «Ήρθε η ώρα να πετάξουμε τα γάντια», είπε χαρακτηριστικά υποδηλώνοντας μια μάχη χωρίς κανόνες.

«Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», διεμήνυσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, συμπληρώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

