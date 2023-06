Life

Εκλογές : Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγινε τραγούδι (βίντεο)

"Η ζωή είναι δώρο", το τραγούδι που έγραψαν για την πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Τι λέει ο δημιουργός για την έμπνευση που είχε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγινε η αφορμή ώστε ο καλλιτέχνης Νικόλας Αδέσποτος να εμπνευστεί ένα τραγούδι. Κι ενώ η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να λέει πως «θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη», το τραγούδι που της αφιερώθηκε έχει τίτλο: «Η ζωή είναι ένα δώρο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κοινοποίησε μάλιστα το νέο τραγούδι που έγραψε ο Νικόλας Αδέσποτος για την ίδια και τον αγώνα της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου:

«Το τραγούδι που έγραψε ο Νικόλας Αδέσποτος για τον αγώνα μας, για τη φιλία μας, για τις ζωές μας!! Σε ευχαριστώ Νικόλα για τη δύναμη που έχεις μέσα σου και τη δύναμη που μας δίνεις μέσα από την τέχνη σου! Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη», σημείωσε η πολιτικός.

«Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, μας συνδέει μια γνωριμία επτά ετών, η οποία εξελίσσεται σε μια δυνατή φιλία. Μέσα σε αυτά τα χρόνια εκτίμησα την στάση ζωής της, τον λόγο της που επιβεβαιώνεται από πράξεις, την αισιοδοξία και την δύναμη ψυχής της. Όλα αυτά αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για μένα και προσπάθησα να γράψω ένα τραγούδι που να έχει το όνομά της και να αφορά την ζωή μου, αλλά και τις ζωές όλων μας.

Τουλάχιστον τις ζωές που θα θέλαμε να έχουμε. Βασισμένες στην αγάπη, την δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την αξιοκρατία. Με ρομαντισμό λοιπόν και αισιοδοξία, καταθέτω το τραγούδι «Η ζωή είναι ένα δώρο» με την ελπίδα να το αγαπήσετε και εσείς όπως κι εμείς και να αποτελέσει εφαλτήριο για μια καλύτερη ζωή όλων μας», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

Μουσική – στίχοι: Νικόλας Αδέσποτος

Ενορχήστρωση – ηχογράφηση – μίξη – μάστερ: Vangelis Karapetros

Video by Cilia Katrali & @Αφρο Χατζηαναστασιαδη

Edit & colour: Cilia Katrali

Στίχοι:

Να ξυπνάς το πρωί

Και τον ήλιο να βλέπεις στα μάτια

Να μετράς τη στιγμή

Τα σκοτάδια να κάνεις κομμάτια

Τα δεσμά να τα σπας

Σαν πουλί να θες να πετάξεις

Μάθε να κολυμπάς

Και μπορεί τον κόσμο να αλλάξεις.

Τα παλιά μην ξεχνάς

Να θυμάσαι όλα όσα σε ρίξαν

Πάνω τους αν πατάς

Κοίτα πώς τα φτερά σου άνοιξαν.

Ρεφρέν.

Η ζωή είναι ένα δώρο

Να αγαπάς να δίνεις χώρο

Σ’ όλα αυτά που σε κάνουν καλά

Να τολμάς και μη φοβάσαι

Μην ξεχνάς να το θυμάσαι

Τα πιο όμορφα είναι τα απλά.

