Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Συγκίνησε, μάγεψε, αποθεώθηκε και ανέβασε το κέφι στα ύψη. Το βίντεο με τον υπέροχο μπάλο της 33χρονης.

Μία 33χρονη παρέδωσε μαθήματα χορού και… ζωής, την ημέρα του γάμου του αδελφού της, η οποία ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ένα υπέροχο «μπάλο» τον γαμπρό και αδελφό της, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη.

Η 33χρονη από τα Κουφονήσια, πριν από δύο χρόνια, και ενώ έκανε την κίνηση να καθίσει στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητό της, σταμάτησε να αιματώνεται ο νωτιαίος μυελός της θωρακικής μοίρας με αποτέλεσμα να κινείται σήμερα με αμαξίδιο.

Παρόλα αυτά η ίδια δε το έβαλε κάτω και καλά έκανε και συνεχίζει όπως και θα έπρεπε τη ζωή της κανονικά.

