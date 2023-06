Αθλητικά

Βιασμός ανήλικων: συνελήφθη ξανά ο προπονητής μπάσκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής, είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης και αποφυλακίστηκε ύστερα από 12,5 χρόνια.

-

Συνελήφθη εκ νέου στη Νέα Ιωνία Αττική ο πρώην προπονητής παιδικών τμημάτων μπάσκετ, που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 401 ετών (ανώτατο όριο φυλάκισης, εκτιτέα ποινή- τα 25 χρόνια) για παιδεραστία σε βάρος 36 ανήλικων αγοριών στο Ρέθυμνο της Κρήτης και είχε αποφυλακιστεί στα 12,5 χρόνια.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου να του διαβιβαστεί το βούλευμα με το οποίο ο προπονητής αποφυλακίστηκε ύστερα από 12,5 χρόνια εγκλεισμού. Ο 59χρονος προπονητής είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για κατάχρηση σε ασέλγεια και απόπειρα κατάχρησης σε ασέλγεια εις βάρος 36 παιδιών, ενώ την ίδια ποινή του επέβαλε και το εφετείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης, τα οποία, με τη συγχώνευση, έγιναν 220. Τα πραγματικά χρόνια έκτισης μειώνονται σε 25 και τελικά σε 20, σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Στα τέλη Απριλίου του 2020 είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές των Γρεβενών, όπου εξέτιε την ποινή του, όμως λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη για παραβίαση των όρων της αποφυλάκισης και οδηγήθηκε στις φυλακές. Τον Απρίλιο του 2023 αποφυλακίστηκε ξανά.

Ο 59χρονος θα οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (20-6-2023) στη Νέα Ιωνία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου, η οποία διέτασσε τη σύλληψη του, καθώς και τη συνέχιση της κράτησης του βάσει δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης -220- ετών για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 14 έτη σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνησης παιδιών που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνησης παιδιών που συμπλήρωσαν τα 12 έτη, όχι όμως και τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα, αποπλάνησης παιδιών νεότερων των 15 ετών που συμπλήρωσαν τα 14 έτη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς όντας εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο, έχοντας παράλληλα και την ιδιότητα του προπονητή καλαθοσφαίρισης σε ακαδημίες και τμήματα παιδικών και εφηβικών ομάδων στην περιοχή του Ρεθύμνου, προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων αγοριών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

Ειδήσεις σήμερα:

Τιτανικός: Θρίλερ με την εξαφάνιση υποβρυχίου - Ποιοι είναι οι επιβάτες (βίντεο)

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Νέα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)