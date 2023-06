Ναυάγιο στην Πύλο - Τουρκικός Τύπος: Η Ελλάδα ευθύνεται για την τραγωδία

Επίθεση στην Ελλάδα για την διαχείριση του πολύνεκρου ναυαγίου στην Πύλο εξαπέλυσε ο τουρκικός Τύπος.

Στα «βήματα» του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος χθες κατηγόρησε το Λιμενικό και την Ελλάδα για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο κινείται σήμερα ο τουρκικός Τύπος, τονίζοντας πως «η ελληνική ακτοφυλακή επιχείρησε να διώξει τους μετανάστες στα ιταλικά ή στα τουρκικά ύδατα».

Τι ανέφερε ο Τουρκικός Τύπος

Την «αρχή» έκανε η φιλοκυβερνητική «Hurriyet», που σε δημοσίευμά της σημειώνει ότι «επ' αυτοφώρο η Αθήνα στην τραγωδία με το πλοίο». Λέει ότι το πλοίο είχε σταματήσει για 7 ώρες και ευθύνεται η Αθήνα για την ανατροπή του σκάφους.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η «Sabah», η οποία υπογραμμίζει ότι ο «Η Ελλάδα είναι γυμνή» και ότι «ο ΟΗΕ ζήτησε έρευνα σχετικά με τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για το δυστύχημα με το σκάφος».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο διπλωματικός ανταποκριτής της Σαμπάχ, Μπετούλ Ουστά, έγραψε επίσης ότι η «ασφάλεια των συνόρων θα αποτελέσει προτεραιότητα στον νέο αιώνα της Τουρκίας». «Ενώ υπήρξε μια πρόσφατη αύξηση του αριθμού των μεταναστών που προωθήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία, έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος μέσω της Λιβύης και της Αιγύπτου, όχι της Τουρκίας».

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Αλβί

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε ο Τούρκος Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο του Πακιστάν για τους Πακιστανούς που έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αρίφ Αλβί εξέφρασε την βαθιά του λύπη για την τραγωδία.

