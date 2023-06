Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο - Τσελίκ για Λιμενικό: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να ερευνηθούν

Κατηγορίες κατά του Λιμενικού και της Ελλάδας ,εξαπέλυσε ο Ομέρ Τσελίκ, σε δηλώσεις του με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο.

Διεθνή έρευνα για ναυάγιο στην Πύλο ζητά ο Τσελίκ, κατηγορώντας την ελληνική ακτοφυλακή για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του έπειτα από την ΚΕ του ΑΚΡ της οποίας προήδρευσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Ομέρ Τσελίκ είπε: «Πρόσφατα, συνέβη ένα ατύχημα ενώ η ελληνική ακτοφυλακή προσπαθούσε να απωθήσει με απάνθρωπες μεθόδους το σκάφος με τους 600 μετανάστες στα τουρκικά χωρικά ύδατα σύμφωνα με ορισμένες αναφορές ή στα ιταλικά χωρικά ύδατα σύμφωνα με άλλες αναφορές. Θα πρέπει να υπάρξει διεθνής επιτροπή έρευνας και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Οι Έλληνες τρυπούν βάρκες και άνθρωποι αφήνονται στο έλεος του θανάτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Frontex, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Τώρα οι ενέργειες της ελληνικής ακτοφυλακής είναι ενέργειες που θα πρέπει να εξεταστούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι μια απόπειρα να σκοτώσουν ανθρώπους. Η ελληνική ακτοφυλακή μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο μεταναστών μπροστά στα μάτια όλων μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν».

