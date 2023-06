Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο - Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί το Λιμενικό και την Ελλάδα

Μομφή στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δίνει επιχειρήματα στην τουρκική προπαγάνδα, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της ΝΔ, από την Χαλκιδική, όπου περιοδεύει την Τρίτη. Ποιο μήνυμα έστειλε στους ψηφοφόρους.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε πολίτες του Πολυγύρου Χαλκιδικής, λέγοντας ότι "στοχοποίησε" το Λιμενικό Σώμα και έδωσε επιχειρήματα στην τουρκική προπαγάνδα σχετικά είναι τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

"Θα αφήσουμε στην κρίση των πολιτών αυτούς οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία, αντί να υπερασπίζονται τη χώρα, στοχοποιούν τη χώρα και δίνουν, τελικά, επιχειρήματα στην τουρκική προπαγάνδα", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: "Είναι πολύ λυπηρό αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες με τη στοχοποίηση του Λιμενικού από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ για το τραγικό ναυάγιο της Πύλου. Και είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να βλέπουμε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να αναπαράγονται από την επίσημη Τουρκία και την τουρκική προπαγάνδα".

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους και να ξανακάνουν την ίδια επιλογή που έκαναν και στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ψηφίζοντας ΝΔ ώστε την 25η Ιουνίου να αυξήσουν τα ποσοστά της.

Ζήτησε να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός ενόψει των εκλογών της Κυριακής, να υπάρχει εγρήγορση και ιδιαίτερα για το νομό Χαλκιδικής είπε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να εκλέξει και δεύτερο βουλευτή.

"Πρέπει να συμπιέσουμε και κάποια μικρότερα κόμματα και κομματίδια, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τα οποία ήταν παντελώς άγνωστα, επικαλέστηκαν το Θρησκευτικό συναίσθημα και νομίζω ότι παραπλάνησαν κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο εκφράζουν την πίστη τους, ψηφίζοντας ένα συγκεκριμένο κόμμα. Η Ορθοδοξία είναι πολύ μεγάλη για να φυλακίζεται στα όρια ενός κόμματος. Η πίστη μας ενώνει, δεν μας διχάζει και σε καμία περίπτωση τα ζητήματα της εκκλησίας δεν μπορούν να είναι αντικείμενο προεκλογικής κομματικής αντιπαράθεσης", επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Μίλησε για "υπεύθυνο πατριωτισμό" και δήλωσε πως "η στιβαρή εξωτερική και αμυντική πολιτική θα συνεχιστεί με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας".

Τον πρόεδρο της Ν.Δ. καλωσόρισαν ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος και η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου.

Ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στο κέντρο του Πολυγύρου και αντάλλαξε χειραψίες με πολίτες. Οι άλλοι σταθμοί της περιοδείας του στη Χαλκιδική είναι η Νικήτη και τα Νέα Μουδανιά.

