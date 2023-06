Πολιτισμός

Οσμάν Καβάλα: Η ζωή του έγινε τηλεοπτική σειρά - Ο ηθοποιός που τον υποδύεται

«Σειρά» στην TRT έγινε η ζωή του Οσμάν Καβάλα, ο οποίος παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεν αφέθηκε ελεύθερος και είναι φυλακισμένος εδώ και 6 χρόνια. Η πρώτη του αντίδραση.

«Σειρά» στην TRT έγινε η ζωή του επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Οσμάν Καβάλα, ο οποίος παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεν αφέθηκε ελεύθερος και είναι φυλακισμένος εδώ και 6 χρόνια.

Η τηλεοπτική σειρά «Metamorfoz» (Μεταμόρφωση), που ξεκίνησε να μεταδίδεται στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Tabii» της TRT , αφορά τον Οσμάν Καβάλα, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το 2017.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το πρώτο επεισόδιο αφηγείται την ιστορία ενός αριστερού επιχειρηματία που ανέλαβε την εταιρεία χαρτοφυλακίου μετά τον θάνατο του πατέρα του και έγινε «καπιταλιστής» . Πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Can Nergis, ο οποίος μοιάζει αρκετά με τον Οσμάν Καβάλα.

Ο Καβάλα με γραπτή δήλωση για την τηλεοπτική σειρά Metamorfoz , η οποία αφηγείται μονομερώς την ιστορία της ζωής του αναφέρει: «Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι για αυτόν τον σκοπό δεν με εξέπληξε».

Ολόκληρη η δήλωση του Οσμάν Καβάλα: "Έμαθα ότι ένα σενάριο που ετοίμασε για εμένα χρηματοδοτήθηκε από το TRT και μεταδόθηκε ως σειρά-ταινία. Για να μην μπορώ να επικαλεστώ τους νόμους που προστατεύουν τη φήμη του ατόμου, χρησιμοποιήθηκε η εξαπάτηση, το όνομά μου δεν χρησιμοποιήθηκε ανοιχτά.

Όπως και στο κατηγορητήριο που χρησιμοποιήθηκε για να με κρατήσουν στη φυλακή παράνομα, αυτή η σειρά χρησιμοποιεί επίσης τη μέθοδο της παραποίησης πραγματικών γεγονότων. Εννοείται ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι είμαι ένοχος με θεωρίες συνωμοσίας. Δεν με εξέπληξε που χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι Με εξέπληξε και με στεναχώρησε που οι νέοι καλλιτέχνες δεν ενοχλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο δολοφονίας κύρους».

