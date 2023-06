Πολιτισμός

Μουσεία: αύξηση - “έκπληξη” των επισκεπτών τον Φεβρουάριο

Αλματώδης είναι η άνοδος που καταγράφηκε στις επισκέψεις και στις ανάλογες εισπράξεις των μουσείων ανά την Ελλάδα μέσα στον χειμώνα.

Αύξηση 95,6% σημειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, καθώς και αύξηση 114,4% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου και 137,9% των εισπράξεων.

Το α' δίμηνο, παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, 110,7% στους επισκέπτες των μουσείων, 123,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 156,5% στις εισπράξεις.

Τον Φεβρουάριο επίσης, στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 74,4%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 62,2% και των εισπράξεων κατά 96,2%.

Το α' δίμηνο στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφεται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κατά 84,2% στους επισκέπτες, κατά 47,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 131,5% στις εισπράξεις.

