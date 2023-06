Κοινωνία

Κως - Δολοφονία: Η Αναστάζια, το DNA, o 32χρονος και το άλλοθι του συντρόφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια στοιχεία ερευνούν οι αρχές για την δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια.

-

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην Κω.

Ο θάνατος της 27χρονης Αναστάζια ήταν μαρτυρικός και προήλθε από ασφυξία σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που εστάλη στις εισαγγελικές αρχές και τώρα αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες του φονικού που έχει συγκλονίζει τη Κω και ολόκληρη τη χώρα.

Οι έρευνες φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον στα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ο δράστης ή οι δράστες της άγριας δολοφονίας της 27χρονης από την Πολωνία.

Μυστήριο υπάρχει γύρω από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η άτυχη κοπέλα. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα", η περιοχή που εντοπίστηκε η σορός της νεαρής, ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του 32χρονου κατηγορούμενου, είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά τις προηγούμενες ημέρες από τις υπηρεσίες και δεν είχε εντοπιστεί τίποτα.

Αυτό που ερευνούν, είναι το ενδεχόμενο μεταφοράς της άτυχης κοπέλας μετά την πρώτη έρευνα στο σημείο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο κατηγορούμενος

Το πρωί της Τρίτης ο δικηγόρος του 32χρονου κατηγορούμενου, Ζαφείρης Δρόσος, είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πελάτη του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, προκειμένου να συνταχθεί η απολογία που θα δώσει αύριο, Τετάρτη. Ο κ. Δρόσος μιλώντας στην είπε, πως το μόνο, που επαναλαμβάνει ο πελάτης του είναι η αθωότητά του.





Όπως είπε σε δημοσιογράφους από την Πολωνία, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές «μένει εδώ, σχεδόν 11 χρόνια. Δεν έχει δώσει δικαίωμα στις Αρχές για ο,τιδήποτε. Από τα μηνύματα, που αντάλλαξαν φαίνεται ότι απλά μιλούσαν και δεν φαίνεται να απειλείται η ζωή της» προσθέτοντας ότι περιμένει τα αποτελέσματα της έκθεσης του ιατροδικαστή προκειμένου να δει αν ταιριάζουν οι ώρες θανάτου της 27χρονη Πολώνης με αυτές της συνάντησής της με τον πελάτη του.

Αναχώρησαν για τη Πολωνία η μητέρα και ο σύντροφός της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ότι η Αστυνομία έδωσε την άδεια τόσο στη μητέρα της 27χρονης όσο και στον σύντροφό της να αναχωρήσουν από το νησί, όπως και έκαναν, ζητώντας τους όμως να παραμείνουν στη διάθεσή τους όταν τους ζητηθεί.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ο 28χρονος Μιχάλ που έχει ισχυρό άλλοθι για την ώρα της δολοφονίας της κοπέλας τους έδωσε αρκετές φορές καταθέσεις στην αστυνομία. Ενδεικτικά ότι ακόμα και χθες, Δευτέρα, ο Πολωνός σύντροφός της για περίπου δυο ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις των Αρχών, που σύμφωνα με πληροφορίες αφορούσαν διευκρινήσεις σχετικά με τη βραδιά της εξαφάνισης αλλά και μηνύματα που είχαν ανταλλάξει καθώς φαίνεται ότι η σχέση τους είχε διαταραχθεί.

Εισιτήριο για Ιταλία

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο 32χρονος, σκότωσε την άτυχη κοπέλα, είτε όταν αντέδρασε στον βιασμό της, είτε φοβούμενος ότι θα τον καταγγείλει για την πράξη του. Δεν αποκλείουν να είχε συνεργό στην ανθρωποκτονία και στην απόκρυψη της σορού, με κύριο ύποπτο τον Πακιστανό συγκάτοικό του.

Το μοναδικό "τυφλό" σημείο για την μεταφορά της σορού ήταν το πίσω μέρος του σπιτιού του που οδηγεί σε χωράφια και από εκεί σε ευθεία γραμμή στο σημείο εντοπισμού της νεκρής κοπέλας, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σπίτι.

Η σορός, θα μεταφερθεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των υπευθύνων, στην Πολωνία, όπου και θα γίνει η ταφή της 27χρονης Αναστάζια, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε ο κατηγορούμενος να δικαστεί εκεί.





Ειδήσεις σήμερα:

Χόρεψε μπάλο στον γάμο του αδελφού της από το αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Βιασμός ανήλικων: συνελήφθη ξανά ο προπονητής μπάσκετ

Δολοφονία - Ηλεία: πολύτεκνος πατέρας έπεσε νεκρός από πυρά συγχωριανού του