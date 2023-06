Δωδεκανήσα

Κως - 27χρονη: Θρίλερ με τον εντοπισμό της σορού της Αναστάζια (βίντεο)

Προβληματισμοί σχετικά με το σημείο που εντοπίστηκε η άτυχη Αναστάζια. Μαρτυρία για την κατάστασή της το μοιραίο βράδυ.

Τραγικός είναι ο επίλογος που γράφτηκε στην υπόθεση αναζήτησης της 27χρονης Αναστάζια στην Κω, με τον εντοπισμό της σορού της σε έναν βάλτο, στην περιοχή Αλυκές της Κω.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στην πάνω πλευρά των Αλυκών, κοντά στον δρόμο που ενώνει το Μαρμάρι με το Τιγκάκι και κοντά στο σπίτι του 32χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κοπέλα φέρει σημάδια στο λαιμό της, στοιχείο που "δείχνει" στραγγαλισμό. Κάτω από δέντρο και σκεπασμένη με κλαδιά τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω από τη σακούλα βρέθηκε η άτυχη νεαρή Πολωνή.

Μυστήριο υπάρχει γύρω από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η άτυχη κοπέλα. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα", η περιοχή που εντοπίστηκε η σορός της νεαρής, ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του 32χρονου κατηγορούμενου, είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά τις προηγούμενες ημέρες από τις υπηρεσίες και δεν είχε εντοπιστεί τίποτα.

Αυτό που ερευνούν, είναι το ενδεχόμενο μεταφοράς της άτυχης κοπέλας μετά την πρώτη έρευνα στο σημείο.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε από εθελόντριες που συμμετείχαν στις έρευνες σε αρχική σήψη, μέσα σε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών με μονωτική ταινία γύρω, σκεπασμένη με κλαδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα της ήταν γυμνό και τυλιγμένο με ένα σεντόνι επιβεβαιώνοντας με τον πλέον μακάβριο τρόπο το σενάριο ότι η Αναστάζια έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 27χρονης παρουσία της μητέρας και του 28χρονου συντρόφου της που θα κληθούν να την αναγνωρίσουν.

Δεύτερο άτομο στο «κάδρο» των ερευνών

Πέραν του Μπαγκλαντεσιανού, οι Αρχές ερευνούν και τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Υλικό από κάμερες ασφαλείας από διπλανές κατοικίες δείχνουν τον Μπαγκλαντεσιανό να μπαίνει με την 27χρονη στο σπίτι του. Ωστόσο, ο συγκάτοικός του υποστήριξε στις Αρχές ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο, με την αστυνομία να πιστεύει ότι λέει ψέματα.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση γενετικού υλικού, καθώς DNA της Αναστάζια βρέθηκε στο σπίτι του 32χρονου.

Ο συντονιστής ερευνών για την 27χρονη στην Κω, αντιδήμαρχος, Σταμάτης Καμπουράκης, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για όλη τη διαδικασία των ερευνών. Όπως τόνισε, είχαν περάσει δύο φορές από το σημείο και δεν υπήρξε καν δυσοσμία στην περιοχή.

Μαρτυρία μίας γυναίκας, αποκαλύπτει στην εκπομπή, την κατάσταση που βρισκόταν η άτυχη κοπέλα το μοιραίο βράδυ, τονίζοντας ότι μαζί με παρέα 4-5 ατόμων, έπινε μπίρα σε ένα μαγαζί. Όπως περιέγραψε, ήταν εμφανές ότι η κοπέλα, γύρω στις 8 το βράδυ, φαινόταν ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.





