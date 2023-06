Πολιτική

Εκλογές: Θεοχάρης, Μαντζουράνης, Διαμαντίδης, Συντυχάκης για το ναυάγιο στην Πύλο (βίντεο)

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων.

Τέσσερις ημέρες πριν από την λήξη της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.

Στα θέματα αυτά αναφέρθηκαν σε συζήτηση που είχαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τρίτη, οι:

Χάρης Θεοχάρης, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Γιάννης Μαντζουράνης , υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ,

, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Διαμαντίδης, υποψήφιος βουλευτής Β’ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και

υποψήφιος βουλευτής Β’ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και Μανώλης Συντυχάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ.

