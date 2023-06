Αθλητικά

Άρης - Μήτρογλου: Αφαίρεση βαθμών για οφειλές στον ποδοσφαιριστή

Η πρόταση της διοίκησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης στον παίχτη για διακανονισμό, η απάντηση και η ποινή της ΕΠΟ.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έκανε δεκτή την αίτηση του Κώστα Μήτρογλου και με απόφασή του ενεργοποιεί την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από την ΠΑΕ Άρης μέχρι να εξοφληθεί πλήρως ο διεθνής ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση της 11ης Απριλίου, η ΠΑΕ Άρης έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 350 χιλιάδων ευρώ στον Μήτρογλου, με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών σε περίπτωση μη εξόφλησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης. Από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ζήτησαν να αποπληρώσουν με δόσεις το ποσό στον Μήτρογλου, αλλά ο Μήτρογλου απαίτησε την εφάπαξ καταβολή του ποσού.

Στη σχετική απόφασή του το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αναφέρει:

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση την ακόλουθη απόφαση. Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Μήτρογλου κατά της ΠΑΕ Άρης. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Άρης, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 350/2022 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 93/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

