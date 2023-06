Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο - Μπαχτσελί: Η Ελλάδα πρέπει να λογοδοτήσει

Νέες βολές προς την Ελλάδα, αυτήν τη φορά από τον εθνικιστή Μπαχτσελί.

H Ελλάδα πρέπει να λογοδοτήσει για την τραγωδία στην Πύλο, δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Μπαχτσελί είπε «η ελληνική κυβέρνηση, η οποία υπήρξε θεατής σε αυτό το ανθρωπιστικό δράμα και την τραγωδία και κατέφυγε ακόμη και σε ψέματα, είναι υπεύθυνη και πρέπει να λογοδοτήσει».

«Η Μεσόγειος και το Αιγαίο πρέπει να σταματήσουν άμεσα να αποτελούν ‘θάλασσες θανάτου’, η ενεργός εμπλοκή της παγκόσμιας συνείδησης και η ταχεία αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης σε στεριά και θάλασσα πρέπει να γίνουν από τις πιο καυτές ατζέντες που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Για το πολύνεκρο ναυάγιο έγραψαν και τουρκικές εφημερίδες.

Πρωτοσέλιδα τουρκικών εφημερίδων

Η Τουρκιγέ αναφέρει «οι δολοφόνοι Έλληνες τους σκότωσαν επίτηδες»

Ενώ σε άλλο σημείο τονίζει πως «οι μετανάστες είπαν στην κατάθεσή τους ότι ακτοφυλακή ήρθε κοντά μας. Με σχοινιά άρχισαν να μας τραβούν. Το σκάφος έγειρε αριστερά. Και μετά αρχίσαμε να βυθιζόμαστε γρήγορα.Άρχισαν να ακούγονται φωνές. Η ελληνική ακτοφυλακή γύρισε και απομακρύνθηκε»

Η Καράρ αναφέρει σε τίτλο της πως «πρώτα χτύπησε η πείνα και η δίψα» αναφερόμενοι στα θύματα του ναυαγίου και πως συγγενείς των μεταναστών καταθέτουν ότι κάποιοι πέθαναν από πείνα και διψα πριν τη τραγωδία





