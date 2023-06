Life

“Οι Προδότες”: Αιχμάλωτοι στο σκοτάδι… στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία και οι ενδείξεις οδηγούν στην αλήθεια ή μήπως στο ψέμα; Θα αποκαλυφθούν ποτέ οι Προδότες ή θα συνεχίσουν απερίσπαστα τους φόνους;

-

Μετά από μία επιτυχημένη στρατολόγηση, οι Προδότες ανασυγκροτήθηκαν, ενώ οι Πιστοί επέστρεψαν σε λανθασμένες επιλογές, αφήνοντας το ελεύθερο στους Προδότες να συνεχίσουν το έργο τους, αφού από το παιχνίδι συνολικά έχουν αποχωρήσει η Μαριάννα Γιαλλούση, ο Verone και η Μαρία Θεοφανίδου που ψηφίστηκαν «κατά λάθος» ως Προδότες στη Στρογγυλή Τράπεζα, ο Γιώργος Κώτογλου, η μόνη σωστή επιλογή των Πιστών, και οι δολοφονημένοι, Βασίλης Βασιλείου, Σία Καρβελά και Ιάσονας Τσουρουνάκης που έφυγαν… νύχτα.

Στο προηγούμενο επεισόδιο

Μετά την επιτυχημένη στρατολόγηση του Γιώργου Ριζόπουλου, οι Προδότες έγιναν και πάλι τρεις. Το πρωί οι Πιστοί ήταν κατά ένας λιγότεροι, καθώς κάποιοι λόγοι ανωτέρας βίας ανάγκασαν τον Θάνο να αποχωρήσει από την Έπαυλη. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης εξήγησε στους παίκτες ότι δεν διαπράχθηκε δολοφονία από τους Προδότες και τους παρακίνησε να αναλύσουν τα πιθανά σενάρια. Οι Πιστοί αναρωτήθηκαν αν έγινε στρατολόγηση ή αν οι Προδότες προσπάθησαν να δολοφονήσουν την Αναστασία Πασιά και απέτυχαν, επειδή είχε στην κατοχή της την Ασπίδα Προστασίας.

Μετά από μια δροσερή και αρκετά επιτυχημένη Αποστολή, το Έπαθλο του Τελικού αυξήθηκε κατά 5.300 ευρώ.

Η ψηφοφορία της Στρογγυλής Τράπεζας δεν πήγε, όμως, καλά για τους Πιστούς, καθώς έδιωξαν από την Έπαυλη την Μαρία Θεοφανίδου, δηλαδή έναν ακόμη Πιστό. Μετά την απογοήτευση, έφτασε η ώρα της αγωνίας: Ποιο θα είναι το 4ο θύμα των Προδοτών; Κανείς, εκτός από τους Προδότες, δεν γνωρίζει ποιος δεν θα φτάσει την επόμενη μέρα στο πρωινό...

Στο επεισόδιο της Τετάρτης

Οι 13 παίκτες που έχουν απομείνει στο παιχνίδι, καταφθάνουν στο πρωινό και ανακαλύπτουν ποιον δολοφόνησαν το βράδυ οι Προδότες. Νέες θεωρίες αρχίζουν να αναπτύσσονται και οι υποψίες βαραίνουν αρκετά κάποιους παίκτες.

Μετά από μια αρκετά... κλειστοφοβική Αποστολή, οι Παίκτες συγκεντρώνονται στην Στρογγυλή Τράπεζα ώστε να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να ψηφίσουν αυτόν που θέλουν να διώξουν από την Έπαυλη.

Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους αποκαλύπτει αν ήταν Πιστός ή Προδότης κι αποχωρεί από το παιχνίδι. Στη συνέχεια, οι Πιστοί επιστρέφουν στα δωμάτιά τους, ενώ οι Προδότες κατευθύνονται στο Κονκλάβιο για να συνεχίσουν το έργο τους.

Θα καταφέρουν οι Πιστοί να διώξουν όλους τους Προδότες πριν τον Τελικό για να μοιραστούν το Έπαθλο; ‘Η θα υπάρχει ανάμεσά τους και κάποιος Προδότης που θα αρπάξει όλα τα χρήματα μέσα από τα χέρια τους;

Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών είναι σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 6 – 1!

#Prodotes

Instagram: @prodotes.ant1tv

Twitter: @prodotes_ant1tv

Facebook: @prodotes.ant1tv

Gallery