Εκλογές: Χατζηδάκης και Ραγκούσης για τη Θράκη και το μεταναστευτικό

Λίγες μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, τα δύο κορυφαία στελέχη "διασταυρώνουν" τα ξίφη τους στον ΑΝΤ1

Τέσσερις ημέρες πριν από την λήξη της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησαν και "διασταύρωσαν" τα ξίφη τους οι Κωστής Χατζηδάκης, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιάννης Ραγκούσης, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.





