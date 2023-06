Life

“The 2Night Show” - Θάνος Μαρίνης: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, η Μύκονος και ο Πέτρος Κωστόπουλος (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για την επαγγελματική του διαδρομή και για το πώς κατάφερε να ξεχωρίσει στις επιχειρήσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show " βρέθηκε ο αγοραστής του Cash or Trash, Θάνος Μαρίνης και περιγράφει την ενδιαφέρουσα επαγγελματική του διαδρομή.

«Η συναισθηματική αξία δεν μπορεί να αγοράζεται! Ο “Υποψήφιος” ήταν ένα επιχειρηματικό σόου που κάθε εβδομάδα παίρναμε από μια αποστολή, πάρτε 5000 ευρώ και σε τρεις μέρες φέρτε όσα πιο πολλά μπορείτε. Ο τελικός ήταν κάντε μου ένα εστιατόριο, είχαμε ένα budget και φτιάξαμε ένα εστιατόριο από το μηδέν. Ή πουλήστε κουλούρια, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ δύσκολο. Ήταν η μόνη αποστολή που έχασα. Το έπαθλο ήταν μια θέση εργασίας και 200.000 ευρώ. Είχα καλή βάση γιατί δούλευα ήδη στο επιχειρείν αλλά ήταν ένα καλό μπουστάρισμα. Ήταν ωραία χρόνια. Είχαμε ένα εταιρεία παραγωγής, ακόμα ασχολούμαι και ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι στα έπιπλα κουζίνας. Δούλευα στις έξι το πρωί με 10 στη Μάνδρα, μετά έπαιρνα τη μηχανή για την ΙΜΑΚΟ μέχρι τις 10 το βράδυ. Ήμουν υπεύθυνος marketing. Ήρθε μια καλή πρόταση από τον Πέτρο και τότε ήταν ένας οργασμός στην εταιρεία. Αλλά αποφάσισα να μπω πιο δυναμικά στο επιχειρείν.

Την Σόνια την γνώρισα εκεί. Ήταν διευθύντρια και εγώ μόνιμα διευθύντρια την ξέρω. Ξεκίνησε από περιοδικά, είχε και το NITRO στη χρυσή του εποχή και τώρα συνεχίζει σε διευθυντική θέση στην εταιρεία παραγωγής. Πέρα από τα χρήματα και όλη την εμπειρία της ιδιωτικής εταιρείας, πάνω από όλα και το καλύτερο που μου έχει μείνει είναι η σχέση μου με τη Σόνια» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Ο πατέρας μου είναι από τις ιστορίες που λέω σε φίλους μου και πόσο μάλλον στα παιδιά μου και λένε “είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τώρα;”. Ο πατέρας μου φύλαγε πρόβατα μέχρι τα 14 και ήρθε στην Αθήνα. Έγινε ηλεκτρολόγος και αργότερα με τον θείο μου ξεκίνησαν μια εταιρεία που έκαναν τεράστια πράγματα για την εποχή τους. Ένα κομμάτι της εταιρείας μου συνεχίζει αυτό το πράγμα. Όταν κάθομαι στην Μύκονο και βλέπω να βγάζουν λεφτά λέω “γιατί δεν βγάζω λεφτά καλοκαιριάτικα και κάθομαι;”. Μου ήρθε μια ιδέα, γνώρισα μια εταιρεία που τη σύστησα σε ένα φίλο και πελάτη που έκανε ναυλώσεις και ρώτησα να θέλουν συνέταιρο και από τότε πάει πολύ καλά. Έχουμε καλό κοινό, καλούς πελάτες» ανέφερε ο Θάνος Μαρίνης.





«Το σύστημά μας δεν έχει αλλάξει ακόμα, το εκπαιδευτικό. Είναι ταμπού να μιλήσεις για τα λεφτά, για επιχειρηματικότητα, να μιλήσεις για το πώς βγαίνει το χρήμα. Τρελαίνομαι γιατί όλη μας τη ζωή δουλεύουμε για το χρήμα και δεν έχουμε ακούσει τίποτα για αυτό. Και τώρα που έχω μπει στο parenting, μαζί με τη Σόνια προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά.

Εφαρμόζω ένα meeting κάθε εβδομάδα στην εταιρεία και η πρώτη μου ερώτηση είναι “Είσαι ευτυχισμένη;”. Είναι σημαντικό!» τόνισε ο ίδιος.

