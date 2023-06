Κοινωνία

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Η απολογία του 32χρονου και οι έρευνες για συνεργούς

Ο ίδιος επιμένει πως δεν είναι ο δολοφόνος της Αναστάζια. Τι αναμένεται να υποστηρίξει.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει τα τελευταία μηνύματα της άτυχης κοπέλας με τον σύντροφό της, ενώ σήμερα απολογείται ο 32χρονος, βασικός ύποπτος από το Μπαγκλαντές.

Οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 27χρονης επικεντρώνονται τώρα στα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας της κοπέλας.

Αποτυπώματα, DNA καθώς και η ανάλυση από τα κινητά τηλέφωνα, χαρακτηρίζονται καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης που έχει σοκάρει. Ακόμη, θολό παραμένει το σημείο εάν πριν τη δολοφονία της, έπεσε θύμα βιασμού. Ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές επιμένει πως δεν είναι ο δολοφόνος της Αναστάζια.

Στο κάδρο των ερευνών και ο Πακιστανός συγκάτοικος

Πάντως, από την αρχή στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και ο Πακιστανός συγκάτοικος του 32χρονου, που υποστήριξε πως η Αναστάζια δεν πήγε ποτέ στο σπίτι τους, κάτι που διαψεύδεται από κάμερα.

Στην Πολωνία θα ταφεί η 27χρονη

Σημειώνεται ότι η η μητέρα της και ο σύντροφος πήραν το πράσινο φως ώστε η σορός της 27χρονης Αναστάζια να φύγει για να ταφεί στην πατρίδα της Οι δυο τους, αναμένεται να φύγουν τις επόμενες ώρες για την Πολωνία, όπου οι αντιδράσεις για το φονικό δεν έχουν κοπάσει.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, όσο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, ζητούν από τις ελληνικές αρχές να εκδώσουν στη χώρα τους τον 32χρονο προκειμένου να δικαστεί εκεί. Κάτι βέβαια που δεν μπορεί να συμβεί, αφού η δολοφονία διεπράχθη σε ελληνικό έδαφος και συνεπώς, θα δικαστεί και θα κριθεί από τις αρχές της Κω.

