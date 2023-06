Οικονομία

ΔΕΗ myRewards Miles: Νέα υπηρεσία επιβράβευσης από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με το Miles+Bonus της AEGEAN

Συγκέντρωση μιλίων στις συναλλαγές με τη ΔΕΗ, πληρωμή λογαριασμών με εξαργύρωση μιλίων και περισσότερες επιλογές για τα μέλη του Miles+Bonus της AEGEAN.

H ΔΕΗ, σε συνεργασία με την AEGEAN, ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Miles, ανοίγοντας έναν νέο κόσμο συλλογής και εξαργύρωσης Miles+Bonus μιλίων για τους πελάτες των δυο εταιρειών.

Το ΔΕΗ myRewards Miles είναι βασισμένο στην πελατοκεντρική στρατηγική της ΔΕΗ που έχει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη στο επίκεντρο, και στις δυνατότητες που προφέρει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης στον αεροπορικό κλάδο στην Ελλάδα.

Με το ΔΕΗ myRewards Miles, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να συνδέσουν τον Miles+Bonus λογαριασμό τους με τον νέο ψηφιακό κόσμο myΔΕΗ και να κερδίζουν μίλια από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους με τη ΔΕΗ, καθώς και να εξαργυρώσουν μίλια για την πληρωμή του ΔΕΗ λογαριασμού τους. Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος Miles+Bonus της AEGEAN αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία και περισσότερες επιλογές από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Συλλογή μιλίων

Συγκεκριμένα, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να κερδίζουν μίλια ολοκληρώνοντας ενέργειες όπως αποκτώντας συγκεκριμένα προϊόντα ρεύματος ΔΕΗ, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην εφαρμογή myΔΕΗ, ενεργοποιώντας τον μηνιαίο λογαριασμό, την πάγια εντολή ή και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το Fixit, αλλά και ολοκληρώνοντας το προφίλ τους στο ψηφιακό εργαλείο ΔΕΗ myEnergy Coach.

Κάθε ενέργεια που ολοκληρώνεται, αντιστοιχεί σε συλλογή διαφορετικού αριθμού μιλίων.

Ενδεικτικά, για αγορά του προϊόντος ΔΕΗ myHome4all, τα μέλη κερδίζουν 5.000 μίλια, που αντιστοιχεί – μεταξύ άλλων – σε μια πτήση εσωτερικού. Αντίστοιχα, κάθε ανανέωση συμβολαίου ΔΕΗ myHome4all επιβραβεύει τα μέλη με 2.500 μίλια, η είσοδος στην εφαρμογή myΔΕΗ για πρώτη φορά προσφέρει 2.000 μίλια και η ενεργοποίηση του μηνιαίου λογαριασμού αντιστοιχεί σε 500 μίλια. Αναλυτικά, τα μίλια που αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια εδώ.

Εξαργύρωση μιλίων

Ταυτόχρονα, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να εξαργυρώνουν Miles+Bonus μίλια για να πληρώσουν τον λογαριασμό τους. Στο πρόγραμμα ΔΕΗ myRewards Miles, η αναλογία εξαργύρωσης είναι 300 μίλια για κάθε 1 ευρώ του λογαριασμού ΔΕΗ. Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες μπορούν να εξοφλήσουν ακόμη και το συνολικό ποσό του λογαριασμού τους εξαργυρώνοντας μίλια. Το μικρότερο ποσό που μπορεί να εξαργυρωθεί για πληρωμή λογαριασμών είναι τα 4.500 μίλια.

Miles+Bonus

Το Miles+Bonus είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης στον αεροπορικό κλάδο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 2,5 εκατ. μέλη και πάνω από 200 συνεργάτες, και έκλεισε φέτος 20 χρόνια δημιουργίας αξίας για τους επιβάτες της AEGEAN και της Olympic Air. Το Miles+Bonus ανταμείβει την προτίμηση των μελών του με προνόμια και υπηρεσίες που μετατρέπουν κάθε ταξίδι σε μια μοναδική εμπειρία. Μάθετε περισσότερα για το Miles+Bonus εδώ.

ΔΕΗ myRewards

Η ΔΕΗ εγκαινίασε μια νέα εποχή αποκλειστικών προσφορών και εκπτώσεων για όλους τους πελάτες της με το πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards εξασφαλίζοντας ειδικά για αυτούς προνόμια και σημαντικές εκπτώσεις μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Στην ενότητα ΔΕΗ myRewards στο νέο myΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να βρουν, εκτός από τη νέα υπηρεσία ΔΕΗ myRewards Miles, και το ΔΕΗ myRewards Coupons με δωρεάν κουπόνια προσφορών και εκπτώσεων για φαγητό και καφέ, αποδράσεις, προσφορές για παιδιά, αγορές, εκπαίδευση, υγεία και ευεξία, τεχνολογία, αυτοκίνητο και υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο myΔΕΗ και στο myΔΕΗ app.