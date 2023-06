Πολιτική

Εκλογές 2023: Τα ΑμεΑ ψηφίζουν σε ειδικούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την υποχρέωση των δήμων να δημιουργήσουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα εκλογικά κέντρα προκειμένου στις εκλογές της 25ης Ιουνίου να ψηφίσουν, απρόσκοπτα, Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) υπενθυμίζει το ΥΠΕΣ

-

Τις διευκολύνσεις που έχουν τα 'Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος υπενθυμίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, με άρθρο που συμπεριελήφθη στον εκλογικό νόμο ('Αρθρο 83, παρ. 3Α του π.δ. 26/2012) και τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου, προβλέπεται η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα εκλογικά τμήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι οικείοι δήμοι οφείλουν να φροντίσουν για τη δημιουργία του ειδικά διαμορφωμένου χώρου και να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι καλούνται να συνδράμουν τον εκλογέα προκειμένου να ασκήσει απρόσκοπτα το εκλογικό του δικαίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο εντός του διαχωριστικού ψηφοφορίας για την επιλογή του ψηφοδελτίου, αποκλειστική πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, εκτός από τον εκλογέα, έχουν:

ο δικαστικός αντιπρόσωπος

τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου.

Στο κατάστημα ψηφοφορίας και στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας (οδηγών) ατόμων με αναπηρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστάζια - Τοπαλούδη και Μυρτώ: Οι μητέρες τους ξεσπούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε τρία παιδιά - Τα έβαλε στην σειρά και τα εκτέλεσε! (εικόνες)