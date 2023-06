Εκλογές - “Φωνή Λογικής”: η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πολιτική

Η επικεφαλής της “Φωνής Λογικής” μιλά για τις βασικές θέσεις του κόμματος, που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών στις εκλογές της Κυριακής, ενώ αναφέρεται και στην φθορά του εκλογικού περιπτέρου στην Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, επικεφαλής του κόμματος “Φωνή Λογικής”, μίλησε την Τετάρτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για τα διλήμματα της κάλπης και τους λόγους για τους οποίους οι εκλογείς πρέπει να στηρίξουν το κόμμα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε στην επίθεση που έγινε από αναρχικούς στο εκλογικό περίπτερο της «Φωνής Λογικής» στην Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας που απασχολούν κοινή γνώμη.

