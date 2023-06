Life

“Οι Προδότες”: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης κάνει recap των δύο πρώτων εβδομάδων

Ακόμα ένα συναρπαστικό επεισόδιο απόψε στον ΑΝΤ1.

Από τους 22 παίκτες που ξεκίνησαν στους «Προδότες» έχουν μείνει μόλις 13! Οι 3 αρχικοί Προδότες έγιναν 2!

Οι Πιστοί κατάφεραν να διώξουν τον Γιώργο Κώτογλου στην Στρογγυλή Τράπεζα! Εκείνο το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Μιραλλάης και η Μαρίνα Καρατζόγλου αποφάσισαν να μην δολοφονήσουν, αλλά να στρατολογήσουν έναν Πιστό. Και έτσι, ο Γιώργος Ριζόπουλος φόρεσε τον μανδύα του Προδότη.

Οι Προδότες έγιναν και πάλι 3 και οι ελπίδες τους να φτάσουν μέχρι τον Τελικό και να κερδίσουν όλο το Έπαθλο, αναπτερώθηκαν.

Το στρατόπεδο των Πιστών έχει υποστεί σημαντικές απώλειες:

3 (Βασίλης Βασιλείου, Σία Καρβελά και Ιάσονας Τσουρουνάκης) έχουν δολοφονηθεί από τους Προδότες.

3 (Μαριάννα Γιαλλούση, Verone και Μαρία Θεοφανίδου) έχουν εκδιωχθεί από τους ίδιους τους Πιστούς.

1 (Θάνος Κασούμης) έχει αποχωρήσει οικειοθελώς.

Πλέον, οι Πιστοί έχουν να αντιμετωπίσουν 3 Προδότες, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν ούτε την ταυτότητα τους, ούτε τον αριθμό τους.

Το μόνο πράγμα που μπορεί να σώσει έναν Πιστό από τη δολοφονία, είναι η Ασπίδα Προστασίας, την οποία όμως αυτή τη στιγμή κατέχει ένας Προδότης, η Μαρίνα Καρατζόγλου.

Οι Αποστολές, στις οποίες Πιστοί και Προδότες συνεργάζονται ως ομάδα, έχουν ολοκληρωθεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία, και το Έπαθλο του Τελικού έχει φτάσει, μέχρι τώρα, στα 35.800 ευρώ.

Αυτή τη στιγμή, οι Πιστοί είναι διχασμένοι. Το πρώην στρατόπεδο του Verone έχει νέο αρχηγό, τον Αντώνη Καλογεράκη, ο οποίος προσπαθεί να βρει συμμάχους.

Από τους υπόλοιπους Πιστούς, λίγοι προσπαθούν να αναλύσουν πιο μεθοδικά τον τρόπο που σκέφτονται οι Προδότες, οι οποίοι φαίνεται να συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους.

Ποιοι, άραγε, θα τα καταφέρουν;





Στο αποψινό επεισόδιο

Οι 13 παίκτες που έχουν απομείνει στο παιχνίδι, καταφθάνουν στο πρωινό και ανακαλύπτουν ποιον δολοφόνησαν το βράδυ οι Προδότες. Νέες θεωρίες αρχίζουν να αναπτύσσονται και οι υποψίες βαραίνουν αρκετά κάποιους παίκτες.

Μετά από μια... κλειστοφοβική Αποστολή, οι Παίκτες συγκεντρώνονται στην Στρογγυλή Τράπεζα, ώστε να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να ψηφίσουν αυτόν που θέλουν να διώξουν από την Έπαυλη.

Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους αποκαλύπτει αν ήταν Πιστός ή Προδότης κι αποχωρεί από το παιχνίδι. Στη συνέχεια, οι Πιστοί επιστρέφουν στα δωμάτιά τους, ενώ οι Προδότες κατευθύνονται στο Κονκλάβιο για να συνεχίσουν το έργο τους.

