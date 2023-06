Αθλητικά

Europa Conference League: ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν τους αντιπάλους τους

Τι έβγαλε η κληρωτίδα για τις δυο ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους στις 27 Ιουλίου, από τον β’ προκριματικό γύρο.

Την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, σύμφωνα με την κλήρωση που έγινε σήμερα στη Νιόν.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 3/8 στο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, με το νικητή του ζευγαριού του α΄ προκριματικού γύρου, μεταξύ της Αραράτ-Αρμένια και της Εγνατία από την Αλβανία, θα παίξει ο Άρης στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της σημερινής κλήρωσης, οι «κίτρινοι» θα δώσουν εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα τους, στις 27/7, και θα φιλοξενήσουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τη ρεβάνς, στις 3/8.

