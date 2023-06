Πολιτική

Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης: “Το μέλλον των Βαλκανίων είναι εντός της ΕΕ”

Το μήνυμα του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τη σημερινή επέτειο της «Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης».

«Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μελλοντική ένταξη άλλων.

Η Ελλάδα παρέμεινε έκτοτε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων καθώς πιστεύει ότι η πλήρης ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Ευρώπης», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Πριν από 20 χρόνια, στις 21 Ιουνίου 2003, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό ότι «το μέλλον των Βαλκανίων είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

