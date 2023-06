Life

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Τα γενέθλια και η ανάρτηση του βασιλιά Κάρολου

Γενέθλια έχει ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου και οι ευχές έγιναν δημοσίως.

Σήμερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κλείνει τα 41του χρόνια και ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε μία τρυφερή ανάρτηση στο Ιnstagram.

«Εύχομαι στον πρίγκιπα της Ουαλίας πολύ ευτυχισμένα γενέθλια σήμερα», έγραφε η λεζάντα μαζί μ΄ ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες για την τελετή Στέψης στο οποίο φαίνονται και οι δύο να χαμογελούν καθώς ο Ουίλιαμ τον βοηθά σε μια τόσο σημαντική στιγμή για εκείνον. Σύμφωνα με το Hello την ίδια φωτογραφία μοιράστηκε και ο Βρετανός φωτογράφος Κρις Τζάκσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας ότι είναι «υπέροχο να απαθανατίζω αυτή τη χαλαρή στιγμή στα παρασκήνια των προβών της Στέψης».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ 'Αρθουρ Φίλιπ Λούις της Ουαλίας γεννήθηκε στο νοσοκομείο St Mary's, στο Πάντινγκτον του Λονδίνου στις 21 Ιουνίου 1982. Σε ηλικία μόλις εννέα μηνών, συνόδευσε τους γονείς του σε μια επίσημη επίσκεψη έξι εβδομάδων στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ηταν μόλις 15 και ο αδερφός του Χάρι 12 ετών όταν περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής στο Λονδίνο.

Ο Ουίλιαμ γνώρισε την Κέιτ Μίντλετον στο Πανεπιστήμιο του Σαιντ 'Αντριους στην ιστορική κομητεία Fife της Σκωτίας. Παντρεύτηκαν το 2011 μετά από σχέση για περισσότερα από οκτώ χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

