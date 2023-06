Αθλητικά

Χαλέ: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός τουρνουά του Χαλέ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο.

-

Δεν του... πάει η Γερμανία εφέτος του Στέφανου Τσιτσιπά. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στην Στουτγκάρδη, ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε σήμερα (21/06) και εκτός από το τουρνουά του Χάλε, μετά την ήττα του στο δεύτερο γύρο από τον Νίκολας Τζάρι με 2-0 σετ (7-6 (7), 7-5)

Η προσπάθεια του 24χρονου τενίστα να προκριθεί στην οκτάδα του Terra Wortmann Open δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στο εξαιρετικό σερβίς του Χιλιανού (νο28 στον κόσμο).

Πλέον, ο Τζάρι με τη σημερινή του νίκη προηγείται με 2-1 του Τσιτσιπά στις μεταξύ τους συναντήσεις στο κορτ, ενώ έκανε το 2 στα 2 απέναντι στον Έλληνα τενίστα σε επιφάνεια με γρασίδι μετά την επικράτησή του στο Libema Open του 2019, τότε σε τρία σετ (6-4, 3-6, 6-4).

Ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία του στο πρώτο game του αγώνα να προηγηθεί με μπρέικ, δεν τα κατάφερε και από κει και πέρα ο Τζάρι δεν τους έδωσε άλλα περιθώρια. Οι δύο τενίστες «έλυσαν τις διαφορές τους» στο τάι μπρέικ, όπου ο Χιλιανός κατάφερε να επικρατήσει με 9-7 και να προηγηθεί.

Στο δεύτερο σετ, ο Τζάρι έκανε καθοριστικό μπρέικ στο 11ο game, προηγήθηκε με 6-5 και κρατώντας το σερβίς του έκλεισε τον αγώνα και προκρίθηκε στους προημιτελικούς, όπου θ΄ αντιμετωπίσει έναν εκ των Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Ντένις Σαποβάλοφ (με την αναμέτρηση αυτή θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ).

Να σημειωθεί ότι εκτός από τον αποκλεισμό, ο Τσιτσιπάς με την 13η ήττα του στο γρασίδι (έχει 17 νίκες) έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον Κάσπερ Ρουντ στην κατάταξη απέχοντας πριν το σημερινό ματς με τον Τζάρι μόλις 245 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

Ταίναρο: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)