Ιωάννινα: Εγκαινιάζεται Ιερός Ναός Αγίου Παϊσίου

H ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκκλησία του Αγίου Παϊσίου.

Εγκαίνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις επτά το πρωί με Όρθρο και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις πέντε το απόγευμα θα γίνει ιερά παράκληση στον Άγιο Παίσιο και μία ώρα αργότερα ιερά παράκληση στην Παναγία την Τριχερούσα.

Στις επτά το απόγευμα θα γίνει υποδοχή και κατάθεση Ιερών Μαρτυρικών Λειψάνων και πανηγυρικός εσπερινός.

Μετά το πέρας του Εσπερινού θα ακολουθήσει συναυλία του Επίλεκτου Ηπειρωτικού Ensemple της Ιεράς Μητρόπολης στον προαύλειο χώρο του ναού.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο το πρωί με Όρθρο και Ακολουθία Εγκαινίων καθώς και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία.

Πηγή: epiruspost.gr

