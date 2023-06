Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Στην Αθήνα ένα πάρκο με το όνομά του (εικόνες)

Σε «Μίκης Θεοδωράκης» ονομάστηκε πάρκο επί της Ιεράς Οδού και Πειραιώς. Ποιοι έδωσαν το "παρών" στην τελετή ονοματοδοσίας.

Η επίσημη πρώτη του καλοκαιριού, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, σηματοδότησε την τελετή της ονοματοδοσίας από το Δήμο της Αθήνας, του πανέμορφου, καταπράσινου πάρκου, που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού και Πειραιώς, σε πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης». Το πάρκο βρίσκεται στην είσοδο της πόλης των Αθηνών, και είναι μια νοερή προέκταση του Παρθενώνα φθάνοντας μέχρι τον Κεραμεικό. Τη σχετική απόφαση της ονοματοδοσίας, είχε λάβει ομόφωνα τον περασμένο Απρίλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. «Ο Μίκης μάς ενώνει, μάς σφυρηλατεί... Το πάρκο στη διασταύρωση της Πειραιώς με την Ιερά Οδό, θα φέρει το όνομα του σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Ένα κομβικό σημείο στην είσοδο της πόλης των Αθηνών, που θα συνδέει για πάντα την Αθήνα με τον Μίκη, τον Μίκη με την Αθήνα. Μια σχέση διαχρονική, σχέση αμοιβαίας έμπνευσης κι αγάπης, που πλέον αποκτά και φυσική υπόσταση». Με τα λόγια αυτά, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, καλωσόρισε απόψε στο Γκάζι όλους τους προσκεκλημένους που παρέστησαν στην αποψινή συγκινητική τελετή, ενώ με μια συμβολική κίνηση, αποκάλυψε την, ντυμένη με την ελληνική σημαία, μαρμάρινη πλάκα «Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης» υπό τους ήχους του εθνικού μας ύμνου. 'Αλλωστε ο Μίκης Θεοδωράκης είναι συνυφασμένος με την ίδια την Ελλάδα. «Μνημονεύουμε τον Μίκη γιατί συνέθεσε, σαν παρτιτούρα, όλα τα πεδία που μάς φέρνουν κοντά: Την πατρίδα, τη Ρωμιοσύνη που τραγούδησε, τον ανθρώπινο πόνο, το μεγαλείο της θυσίας, την αγάπη της ελευθερίας. […] Αυτήν την κλωστή, ατσάλινη κι αόρατη που μάς ενώνει, τη χρωστάμε στον Μίκη που μάς τη χάρισε. Τον τιμούμε γιατί τού χρωστάμε», τόνισε - μεταξύ άλλων - ο κ. Μπακογιάννης. Στην εκδήλωση, στην οποία παρούσα ήταν η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Λιάνης, επιστήθιος φίλος του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Λιάνης φανερά συγκινημένος ανέφερε: «Μού αρέσει μια εκφραση που δεν τη χρησιμοποιούμε σήμερα: Διδάσκαλος του γένους. Αυτό ήταν ο Μίκης.... Τον ρώτησα: Ποιά είναι η θρησκεία σου; Ο Μίκης απάντησε μονολεκτικά: Η Ελλάδα», αποκάλυψε ο κ. Λιάνης. Μετά τη συγκινητική τελετή της ονοματοδοσίας, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι παρακολούθησαν στο πάρκο τη μεγάλη μουσική συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών: Η Γλυκερία, ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Αργυρώ Καπαρού, ο 'Αγγελος Θεοδωράκης (εγγονός του Μίκη) ένωσαν απόψε τις μουσικές τους δυνάμεις, υποδεχόμενοι με τον καλύτερο τρόπο το νέο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης». Στη συναυλία, τον δικό της μουσικό τόνο έδωσε η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαργαρίτας Θεοδωράκη και μουσικούς τους Μανώλη Καραντίνη (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφών Συμβουλίδη (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς), Νίκο Γκιόλα (κιθάρα), Αρτέμη Σαμαρά (βιόλα), Λευτέρη Γρίβα (ακορντεόν), Θεόδωρο Κουέλη (μπάσο), Νίκο Σκομόπουλο (ντραμς), Στέφανο Θεοδωράκη - Παπαγγελίδη (κρουστά). Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, με τα πιο αγαπημένα, γνωστά λαϊκά, αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη - με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά, αγαπητή στα πέρατα της Οικουμένης - προσέφεραν στην καλύτερη δυνατή συγκυρία, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, μία αξέχαστη μουσική βραδιά σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.