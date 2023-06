Πολιτισμός

“Priscilla”: Το πρώτο trailer δια χειρός Σοφίας Κόπολα (βίντεο)

Bασισμένη στα απομνημονεύματα της Πρισίλα Πρίσλεϊ «Ο Έλβις και εγώ» που κυκλοφόρησαν το 1985 η νέα ταινία της Σοφίας Κόπολα με τίτλο «Priscilla», αφηγείται την σχέση του διάσημου ζευγαριού.

Bασισμένη στα απομνημονεύματα της Πρισίλα Πρίσλεϊ (Priscilla Presley) «Ο Έλβις και εγώ» που κυκλοφόρησαν το 1985 η νέα ταινία της Σοφίας Κόπολα (Sofia Coppola) με τίτλο «Priscilla», αφηγείται την σχέση του διάσημου ζευγαριού. Η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία της Κόπολα με την εταιρεία παραγωγής A24 και το πρώτο teaser που κυκλοφόρησε κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το θρυλικό ειδύλλιο «αποτυπώνουν» στη μεγάλη οθόνη οι Κέιλι Σπέινι(Cailee Spaeny) και Τζέικομπ Ελόρντι(Jacob Elordi) με τους Ρέιν Μονρό Μπόλαντ(Raine Monroe Boland), Νταγκμάρα Ντομιντσίκ(Dagmara Dominczyk), Έμιλι Μίτσελ(Emily Mitchell), Ροντρίγκο Φερνάντεθ-Στολ(Rodrigo Fernandez-Stoll) και Λουκ Χάμφρεϊ(Luke Humphrey).

