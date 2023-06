Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει τρομοκρατική επίθεση με διαρροή ραδιενέργειας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η Μόσχα εξετάζει σενάρια για επίθεση με εκπομπή ραδιενέργειας, από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία ότι προετοιμάζει «τρομοκρατική επίθεση» που θα περιλαμβάνει διαρροή ραδιενέργειας από τον κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες μας έλαβαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία εξετάζει το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μία επίθεση με εκπομπή ραδιενέργειας. Τα έχουν όλα ετοιμάσει με αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Telegram.

Ο Ζελένσκι απαγόρευσε την εισαγωγή ρωσικών βιβλιών στην Ουκρανία





Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα Πέμπτη έναν νόμο με τον οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή βιβλίων από τη Ρωσία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για τη ρηξη των πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι ο νόμος είναι σωστός» έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος, ανακοινώνοντας ότι υπέγραψε τον νόμο με τον οποίο απαγορεύεται επίσης η εισαγωγή, για εμπορικούς σκοπούς, βιβλίων που έχουν τυπωθεί στη Λευκορωσία ή σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο νόμος υιοθετήθηκε πέρσι από το ουκρανικό κοινοβούλιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στο εξής να εξασφαλίζουν ειδική άδεια προκειμένου να εισάγουν βιβλία στη ρωσική γλώσσα από τρίτες χώρες. Το γραφείο του Ζελένσκι ανέφερε μέσω του Twitter ότι ο νόμος «θα ενισχύσει την προστασία της ουκρανικής κουλτούρας και του χώρου των πληροφοριών από την αντιουκρανική ρωσική προπαγάνδα».

Η Ουκρανία προχωρά το τελευταίο διάστημα σε μια διαδικασία «απορωσοποίησης», όπως την αποκαλεί, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανατραπούν πολιτικές αιώνες που θεωρεί ότι στόχευαν στη συντριβή της ουκρανικής ταυτότητας.

Ο υπουργός Πολιτισμού Ολεξάντρ Τκατσένκο ευχαρίστησε τον πρόεδρο που υπέγραψε τον νόμο. «Η υιοθέτηση αυτού του νόμου θα προστατεύσει τους ουκρανικούς εκδοτικούς οίκους και τους διανομείς από την καταστροφική επιρροή του ρωσικού κόσμου», έγραψε στο Telegram.

