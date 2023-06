Τεχνολογία - Επιστήμη

Τιτανικός - υποβρύχιο: Πλησιάζει η “ώρα μηδέν” (εικόνες)

«Κούρσα με το χρόνο» στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού για το Titan: Ρομπότ σκανάρουν τον πυθμένα σε βάθος 4 χιλιομέτρων.

Δύο υψηλής τεχνολογίας ρομπότ (τηλεχειριζόμενα οχήματα - ROV) αποδύονται σε «κούρσα με το χρόνο» για να βρουν το βαθυσκάφος Titan με τους πέντε επιβάτες του, που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν ήδη εξαντληθεί.

Aerial footage shows search for missing submersible in North Atlantic, with time running out as rescuers race to locate and save five people trapped in the deep-sea vessel. https://t.co/j68d56y7Pm pic.twitter.com/Tof5toZ2Pj — ABC News (@ABC) June 22, 2023

Αν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το οξυγόνο στο Titan τελείωσε, στις 2 το μεσημέρι σύμφωνα με προηγούμενους υπολογισμούς, ειδικοί υποστηρίζουν πως αυτή η εκτίμηση ίσως είναι ανακριβής, και πως υπάρχει πιθανότητα οι πέντε εγκλωβισμένοι να έχουν κάνει σωστή διαχείριση του αναπνεύσιμου αέρα και να έχουν αποθέματα για κάποιες ώρες ακόμη.

Γιατί δεν είμαστε σίγουροι για τη διάρκεια του οξυγόνου

Είναι σίγουρα μια κλειστοφοβική, άκρως τρομακτική προοπτική να βρίσκεται κανείς παγιδευμένος σε ένα υποβρύχιο χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ακριβής τοποθεσία του υποβρυχίου και η κατάσταση του πληρώματος είναι άγνωστα. Θεωρείται ότι, εάν το σκάφος είναι ακόμα άθικτο, μπορεί να του απομένουν μόνο λίγες ώρες οξυγόνου. Ωστόσο, αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν είναι απαραίτητα άκαμπτο. Ο Δρ Κεν Λεντέζ ειδικός στην υπερβαρική ιατρική στο Πανεπιστήμιο Memorial στο St John’s, είπε στο BBC News ότι, ανάλογα με τις συνθήκες, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες θα μπορούσαν να επιβιώσουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Search teams are racing to find a tourist submersible with five people on board that vanished in the North Atlantic on its descent to the century-old wreck of the Titanic https://t.co/qeqXZVMQCD pic.twitter.com/cGuXhwDowN — Reuters (@Reuters) June 22, 2023

«Εξαρτάται από το πόσο κρυώνουν και πόσο αποτελεσματικοί είναι στη διατήρηση του οξυγόνου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ρίγος θα καταναλώσει πολύ οξυγόνο, ενώ το να τυλιχτεί κανείς με μία κουβέρτα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θερμότητας. Εξήγησε πως το να τελειώσει το οξυγόνο είναι μια σταδιακή διαδικασία. «Δεν είναι σαν να σβήνεις ένα φως, είναι σαν να σκαρφαλώνεις σε ένα βουνό – το πόσο γρήγορα πέφτει η θερμοκρασία και ο μεταβολισμός εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ανεβαίνεις σε αυτό το βουνό» τόνισε.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής ακτοφυλακής

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε από πλευράς της ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις «διάσωσης» του βαθυσκάφους.

«Συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε σε ιδιαιτέρως σύνθετες περιπτώσεις ότι η θέληση για ζωή των ανθρώπων πρέπει να ληφθεί επίσης πραγματικά υπ' όψιν. Και, κατά συνέπεια, συνεχίζουμε τις έρευνες και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες διάσωσης», δηλώνει ο υποναύαρχος Τζο Μάουτζερ, επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας στο δίκτυο NBC.

Το βαθυσκάφος Titan, μήκους 6,7 μέτρων ξεκίνησε την κάθοδό του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης από το οποίο αποκολλήθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, δηλαδή λίγα λεπτά προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο.

Πολυεθνική ομάδα έρευνας και διάσωσης ψάχνει για πέμπτη ημέρα σήμερα κάθε εκατοστό της θάλασσας στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού, σε μία ούρσα ενάντια στον χρόνο για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους.

