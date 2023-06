Οικονομία

ΔΕΣΦΑ: Για απάτη συνελήφθη ο σύζυγος της CEO της εταιρείας

Συνελήφθη στην Αθήνα με εντολή της εισαγγελέως του Μιλάνου και τώρα αναμένει την έκδοσή του για να οδηγηθεί σε φυλακή της Ιταλίας

Συνελήφθη στην Αθήνα από την ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) ο σύζυγος της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις και μία καταδικαστική απόφαση σε φυλάκιση έξι ετών. Όπως αναφέρει η ιταλική Il Giorno, ο Φραντσέσκο Ακερμπί καταδικάστηκε σε εξαετή φυλάκιση επειδή εξαφανίστηκε με εκατομμύρια ευρώ που του εμπιστεύτηκαν 13 πλούσιες ιταλικές οικογένειες.

Συνελήφθη στην Αθήνα με εντολή της εισαγγελέως του Μιλάνου Ρομπέρτα Κολάντζελο και τώρα περιμένει την έκδοσή του ώστε να οδηγηθεί σε ιταλική φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, αλλά και για να οδηγηθεί σε δίκη για απάτη σε βάρος πελάτη και για την πτώχευση της εταιρείας του, Advisory.

Σύμφωνα με το ιταλικό έντυπο, και για τις δύο αυτές υποθέσεις έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως, όμως εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Ποιος είναι ο Φραντσέσκο Ακερμπί. Ο 54χρονος Φραντσέσκο Ακερμπί από την Κρεμόνα είναι παντρεμένος με τη Μαρία Ρίτα Γκάλι, διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ. Έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος, όμως στο παρελθόν είχε ασκήσει το επάγγελμα χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Είχε καταφέρει να προσελκύσει ορισμένους πλούσιους επενδυτές οι οποίοι του είχαν εμπιστευθεί συνολικά 165 εκατομμύρια ευρώ. Με τη βοήθεια μιας γραμματέως, η οποία έχει ομολογήσει την ενοχή της, είχε αρχίσει να πλαστογραφεί τις υπογραφές των πελατών του σε συμβόλαια αγοραπωλησιών, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τίποτα. Καταδικάστηκε σε πρώτο και δεύτερό βαθμό σε φυλάκιση άνω των έξι ετών. Πριν περίπου έναν χρόνο όμως, την παραμονή της επικύρωσης της απόφασης από τον Άρειο Πάγο, ο Ακερμπί εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, η Guardia di Finanza δεν είχε σταματήσει ποτέ να τον αναζητά, εντοπίζοντας – όπως σημειώνει η Il Giorno – ίχνη του στην Ελλάδα, όπου εργάζεται και ζει η σύζυγός του. Εντοπίστηκε στο σπίτι της γυναίκας του όπου και συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία, η οποία τον παρέλαβε και τον οδήγησε στα κρατητήρια, εν αναμονή της έκδοσής του.

Πηγή: ot.gr

