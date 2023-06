Πολιτική

Εκλογές - Όθων Ηλιόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): Δεν μας ψηφίζουν οι οδοντίατροι, ας πληρώσουν κάτι παραπάνω

Σάλος από τις δηλώσεις του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επιρκατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά ο ΟΣΑ. Τι διευκρινίζει ο Όθων Ηλιόπουλος.

Για «συκοφαντία» και «συλλήβδην στοχοποίηση των οδοντιάτρων» κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, «με αφορμή τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνα Ηλιόπουλου περί φοροδιαφυγής στον οδοντιατρικό κλάδο.

Ο Όθωνας Ηλιόπουλος μιλώντας σε εκδήλωση για την Υγεία, δήλωσε πως υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στον οδοντιατρικό κλάδο και στον ιατρικό κλάδο, και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση του συστήματος για την αντιμετώπισή της.

Όπως είπε, «Δεν είναι φιλολαϊκό μέτρο, δεν είναι λαϊκίστικο μέτρο… Αλλά να σου πω κάτι μεταξύ μας, οι οδοντίατροι δεν μας ψηφίζουν, οπότε δεν πειράζει, ας πληρώσουν και κάτι παραπάνω».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, «οι οδοντίατροι (...) δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται στα πλαίσια των προεκλογικών αντιπαραθέσεων και δη με γνώμονα το εάν ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα. Οποιαδήποτε μομφή κατά των οδοντιάτρων θα πρέπει να αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, άλλως, συνιστά συκοφαντία».

Η ανακοίνωση του ΟΣΑ αναλυτικά

«Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, με αφορμή τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνα Ηλιόπουλου περί τεράστιας φοροδιαφυγής στον Οδοντιατρικό κλάδο, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την συλλήβδην στοχοποίηση των οδοντιάτρων.

Οι οδοντίατροι, όπως και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας, εκτελούν με υπευθυνότητα το έργο τους, συμβάλλουν στη προστασία της δημόσιας υγείας, προσφέρουν στην εθνική οικονομία, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται στα πλαίσια των προεκλογικών αντιπαραθέσεων και δη με γνώμονα το εάν ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα.

Οποιαδήποτε μομφή κατά των οδοντιάτρων θα πρέπει να αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, άλλως, συνιστά συκοφαντία».

Απάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

«Η ωμότητα της πολιτικής αντίληψης του Όθωνα Ηλιόπουλου, υποψήφιου βουλευτή Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ότι «δεν μας ψηφίζουν οι οδοντίατροι έτσι και αλλιώς, οπότε ας πληρώσουν παραπάνω» παραπέμπει ευθέως σε πρακτικές αντιπαροχής αλήστου μνήμης του παρελθόντος. Αντί να έχει την ευαισθησία να απολογηθεί που το κόμμα του ουδέποτε αφουγκράστηκε τα προβλήματα του οδοντιατρικού κόσμου έρχεται τώρα μ’ αυτόν τον απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο να μας επιπλήξει απευθύνοντας ανεπίτρεπτες και ανέξοδες μομφές περί δήθεν φοροδιαφυγής οι οποίες μόνο όνειδος αποτελούν» ανέφερε ο κ. Δεβλιώτης.

«Με έκπληξη και οργή ακούσαμε τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Όθωνα Ηλιόπουλο να δικαιολογεί τα μέτρα φοροεπιδρομής και στοχοποίησης που ετοιμάζουν για τους οδοντιάτρους με την αδιανόητη δήλωση "έτσι κι αλλιώς δεν μας ψηφίζουν"», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος Οδοντιάτρων του Τομέα Υγείας της ΝΔ.

«Ο κ. Ηλιόπουλος μας είπε εν ολίγοις ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ κριτήριο για τη φορολόγηση των διάφορων επαγγελματικών ομάδων είναι το τι ψηφίζουν! Οι φορολογικές κλίμακες δηλαδή θα καταρτίζονται ανάλογα με τις πολιτικές επιλογές κάθε κλάδου. Διαβεβαιώνουμε ότι οι Οδοντίατροι θα το έχουμε υπόψιν μας πηγαίνοντας στις κάλπες την Κυριακή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η συγγνώμη Ηλιόπουλου μετά το σάλο που προκλήθηκε

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, ο Όθωνας Ηλιόπουλος ζήτησε συγγνώμη με νέα διευκρινιστική του δήλωση. «Από μία συνέντευξη μιας ώρας, όπου παρέθεσα συγκεκριμένες θέσεις για την δραστική βελτίωση του ΕΣΥ και στην οποία αυτοσαρκάστηκα πολλές φορές ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών άκουσε ότι κατηγόρησα συλλήβδην τους οδοντιάτρους ότι φοροδιαφεύγουν» αναφέρει αρχικά ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αναλύοντας την ανάγκη ψηφιοποίησης της υγείας είπα χαριτολογώντας ότι για κάποιους, γιατρούς οδοντιάτρους κλπ που φοροδιαφεύγουν το μέτρο αυτό δεν θα φανεί αρεστό. Καμία πρόθεση δεν είχα να αποδώσω φοροδιαφυγή σε μία ολόκληρη επαγγελματική κατηγορία, θα ήταν αδιανόητο. Αν αυτό κατάλαβαν οι ακροατές ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όποια ομάδα ένοιωσε τέτοια πρόθεση και δηλώνω ευθαρσώς ότι τίποτα τέτοιο δεν εννοώ» σημειώνει.

Και συνεχίζει: «Ας εστιάσουμε όμως στην πρόταση μας για την καθολική ψηφιοποίηση της Υγείας που θα περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές καί οδοντιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες, επισκέψεις στο σπίτι και όποια άλλη δραστηριότητα αφορά την παροχή υγείας σε ασθενείς. Ένα τέτοιο μέτρο προάγει κυρίως την σωστή περίθαλψη των πολιτών.

Συγχρόνως όμως εξασφαλίζει διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές στο χώρο της υγείας και είναι απαραίτητο για την διαμόρφωση ενός νοσολογικού χάρτη της χώρας και την χάραξη σωστής πολιτικής υγείας.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οδοντιατρική περίθαλψη προβλέπει επέκταση του ρόλου των οδοντιάτρων στην σχολική εκπαίδευση, προληπτική σχολική οδοντιατρική και διορισμούς οδοντιάτρων σε δημόσια κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Για νέους οδοντιάτρους που μπορεί να μην έχουν την οικονομική ευμάρεια να ανοίξουν δικό τους ιατρείο και να πάρουν δάνεια η πρόταση μας ανοίγει ένα καινούργιο πεδίο επαγγελματικής εξέλιξης και δίνει στην οδοντιατρική πράξη την δυνατότητα της δημόσιας περίθαλψης που της αξίζει.

Με εκτίμηση για όλους που συμμετέχουν στην παροχή υγείας,

Οθων Ηλιόπουλος Υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ».

