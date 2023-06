Τιτανικός - υποβρύχιο: Βρέθηκαν συντρίμμια στην περιοχή των ερευνών

Αναφορές για συντρίμμια στην περιοχή που χάθηκε το υποβρύχιο αναφέρει πως εντόπισε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Οι χειρότερες προβλέψεις φαίνεται πως επιβεβαιώνονται για το υποβρύχιο Titan που αγνοείται στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η αμερικανική ακτοφυλακή αναφέρει πως έχει βρει συντρίμμια του υποβρυχίου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες ή επίσημη ανακοίνωση.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2