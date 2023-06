Αθλητικά

Ευρωπαϊκοί Αγώνες - Καράτε: Η Ξένου στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα καρατέκα προκρίθηκε στα ημιτελικά και χάρισε ουσιαστικά το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα.

-

Η Τζωρτζίνα Ξένου εξασφάλισε το μετάλλιο στο κάτα, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που διεξάγονται στην Κρακοβία. Η Ελληνίδα καρατέκα προκρίθηκε στα ημιτελικά και χάρισε ουσιαστικά το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Αν και ηττήθηκε από την Ισπανίδα Λοθάνο (42.40-41.80), πέτυχε νίκες απέναντι στη Δανή Μπέρινγκ (41.80-38.60) και την Τουρκάλα Μποζάν (41.90-41.20).

Αντίπαλος της Τζορτζίνας Ξένου στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλίδα Χελβέτια Ταϊλί, σήμερα (Πέμπτη 22/6) στις 16:50. Στο κουμιτέ αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους σήμερα (13:30-15:15) και οι Χρήστος Ξένος (60κ) και Διονύσης Ξένος (67κ).

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Έκτακτη αεροδιακομιδή για 41χρονη

Τιτανικός - Υποβρύχιο: Εγγονή νεκρών του ναυαγίου η σύζυγος του ενός αγνοούμενου (εικόνες)

Ομαδικός βιασμός στην Κρήτη: Ισόβια σε δυο νεαρούς