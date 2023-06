Κοινωνία

Εξάρχεια: Εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στα Εξάρχεια. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Εμπρηστικές επιθέσεις σε τρία οχήματα σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθμεύμενα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ανδρέα Μεταξά στα Εξάρχεια.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 ΙΧΕ οχήματα, στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ανδρέα Μεταξά, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2023

Τα δυο οχήματα κάηκαν ολοσχερώς και μερικώς το τρίτο.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκε στο σημείο, όπου και διαπίστωσε πως πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

