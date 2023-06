Παράξενα

Πάτρα: Μυστήριο με κύματα - γίγας εν ώρα νηνεμίας (φωτό)

Κύματα – γίγας σε παραλία σάρωσαν τα πάντα χωρίς να φυσάει και χωρίς να περνάει κάποιο σκάφος. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Ένα περίεργο και ξαφνικό φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/6) στη θαλάσσια περιοχή της Πλαζ, στην Πάτρα. Kύματα – γίγας σάρωσαν τα πάντα χωρίς να φυσάει και χωρίς να περνάει κάποιο σκάφος.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» είναι ενδεικτικές. Όπως φαίνεται σε αυτές και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ το νερό έχει σχηματίσει λίμνες στη στεριά και μάλιστα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτόπτες μάρτυρες διαβεβαίωσαν την «Π» πως όσο φθάνει το ανθρώπινο μάτι, καράβι δεν υπήρχε για να προκαλέσει κυματισμό.

«Σηκώθηκαν τεράστια κύματα το ένα πίσω από το άλλο. Ευτυχώς ήταν πρωί και δεν υπήρχε κόσμος στην περιοχή. Κάποιοι όμως που κολυμπούσαν ένιωσαν τρόμο και βγήκαν άρον-άρον από την θάλασσα» επεσήμανε αυτόπτης μάρτυρας.

«Μετά από κάποια λεπτά, το φαινόμενο εκτονώθηκε και η ηρεμία επανήλθε στη θαλάσσια περιοχή. Εκείνη την ώρα δεν φυσούσε, η θάλασσα δεν είχε τον παραμικρό κυματισμό μέχρι τη στιγμή που έγινε το ”κακό”» πρόσθεσε.

