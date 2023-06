Πολιτική

Εκλογές: Καιρίδης, Λυρίτσης, Μάντζος και Κανέλλη για τα funds, τους πλειστηριασμούς και την επόμενη μέρα (βίντεο)

Δύο ημέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες, οι εκπρόσωποι των κομμάτων διασταυρώνουν τα ξίφη τους για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Δύο ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Δικηγόρος των funds και ο Μάντζος του ΠΑΣΟΚ».

Την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου προκάλεσε το δημοσίευμα που αναφέρει ότι επιστρατεύτηκε από εταιρεία διαχείρισης δανείων έναντι πολίτη που χρωστούσε 55.000 ευρώ σε ελβετικά φράγκα για στεγαστικό, ενώ προσθέτει ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κινείται στα… χνάρια Πάτση και Καππάτου.





Ο Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα" χαρακτήρισε «προκλητική και απαράδεκτη τη σύγκριση δύο ημέρες πριν από τις εκλογές» και πρόσθεσε ότι «εγώ ούτε εισπρακτική εταιρεία έχω, ούτε έχω αγοράσει κόκκινα δάνεια».

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζο «πρόκειται για παλαιότερη υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο στο οποίο βρίσκομαι και βρισκόμουν». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «από το 2019 εγώ σταμάτησα την ενεργό δικηγορία. Είναι παλαιότερες υποθέσεις που χειρίζεται το γραφείο μου. Εγώ δεν προέρχομαι από πλούσια οικογένεια. Δουλεύω από τότε που σπουδάζω. Σπούδασα στα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας μας, ειδικεύτηκα στο Εμπορικό Δίκαιο και η δουλειά του δικηγόρου είναι να υπογράφει δικόγραφα. Ας μου φέρει κάποιος έναν πλειστηριασμό, μια κατάσχεση που εγώ έχω υπογράψει, ας μου φέρει κάποιος ότι εγώ έχω αγοράσει κόκκινα δάνεια… Το γραφείο μας έχει αναλάβει εκατοντάδες οφειλέτες για την προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση τον Νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2010. Δεν θεωρώ μομφή τη δικηγορία».

Η κουβέντα συνεχίστηκε και αναφέρθηκαν στην επόμενη μέρα των εκλογών.

Ένταση υπήρξε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, ανάμεσα στους:

Δημήτρης Καιρίδης, Υποψήφιος Βόρειου Τομέα Αθηνών, ΝΔ

Δημήτρης Λυριτσης, Μέλος Εκλογικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρης Μάντζος, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Λιάνα Κανέλλη, Υποψήφια Α Αθηνών, ΚΚΕ

