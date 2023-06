Κοινωνία

Τέμπη - Οικουμενικός Πατριάρχης: Τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τρισάγιο θα τελεστεί στις 11:00 στο σημείο του δυστυχήματος

-

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από το Βόλο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, θα μεταβεί στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών για να τελέσει τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων.

Το Τρισάγιο θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 11:00 στο σημείο του δυστυχήματος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στο Βόλο προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου.

Ο Βαρθολομαίος επισκέπτεται την Θεσσαλία, για δεύτερη φορά, μετά από 21 χρόνια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η επίσημη υποδοχή του Παναγιωτάτου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/6, στις 6.30μ.μ., στην πλατεία του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Θα ακολουθήσει η Επίσημη Δοξολογία, κατά την οποία τον κ. Βαρθολομαίο θα προσφωνήσει ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ιγνάτιος. Θα ακολουθήσει η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου.

Η Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου αναφέρει χαρακτηριστικά "Με αισθήματα ευγνωμοσύνης προς το Σεπτό πρόσωπο, η Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου ανακοινώνει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα την επιθυμία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, διερχόμενος προς Βόλο, να μεταβεί στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και να τελέσει Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Το Τρισάγιο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00’ π.μ. στο σημείο του δυστυχήματος".

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ