Εκλογές: Ο Γεωργούλης στη Λάρισα για να ψηφίσει (βίντεο)

Τι είπε στενή του φίλη στο "Πρωινό".

Ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών που αφορούν στα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με το "Πρωινό" ο ευρωβουλευτής θα βρεθεί στη Λάρισα για να ψηφίσει την Κυριακή. Την είδηση επιβεβαίωσε και στενή του φίλη που μίλησε στην εκπομπή.

"Δεν κρύβεται, δεν έχει κάνει κάτι και από όσα ξέρω θα είναι κανονικά εδώ το σαββατοκύριακο" είπε μεταξύ άλλων η φίλη του Αλέξη Γεωργούλη ενώ τόνισε πως "η στάση που κρατά σε όλα αυτά που ακούστηκαν είναι η πιο αξιοπρεπής".









