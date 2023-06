Life

Ομπάμα: Το γεύμα που του ετοίμασε ο Λευτέρης Λαζάρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο γνωστός σεφ στο "Πρωινό".

-

Ο γνωστός σεφ, Λευτέρης Λαζάρου ήταν αυτός που ανέλαβε να ετοιμάσει το γεύμα για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος μίλήσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για αυτή την μοναδική εμπειρία.

¨"Με κάλεσαν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και μου ζήτησαν να ετοιμάσω το μεσημεριανό του γεύμα. Δεν υπήρχε πολύς χρόνος για προετοιμασία, όμως από το ρυθμό που έφαγαν τα πιάτα, φάνηκε το πόσο πολύ το ευχαριστήθηκαν οικογενειακώς".

Το μενού περιελάμβανε:

Ριζότο με κρόκο Κοζάνης και γαρίδες

Σφυρίδα με αυγολέμονο και αγκινάρα

Γλυκό Φράουλα από κορυφαίο ζαχαροπλάστη

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ